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「兩天就夠賣了」 魏大勛正經說離譜話 金句出圈成名梗

娛樂新聞組／即時報導
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魏大勛是中國人氣小生。 （取材自微博）
魏大勛是中國人氣小生。 （取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

魏大勛在《你好星期六》即興小劇場中以正經口吻說出「兩天就夠賣了」，荒謬台詞引爆笑點並迅速登上熱搜，成為近期綜藝最出圈的名梗之一。

中國人氣小生魏大勛近日在綜藝節目展現「正經臉說離譜話」的搞笑能力，他在即興表演中與李雪琴臨時搭戲，李雪琴飾演的角色好心讓魏大勛借住兩天，沒想到魏大勛不僅把房子賣掉，還一臉理直氣壯地說，「因為兩天就夠賣了」。荒謬的回答讓李雪琴當場無言，也讓網友笑翻。

綜合中華網娛樂等媒體報導，魏大勛在「你好星期六」節目中的小劇場環節中與李雪琴搭戲演出。面對「為什麼把房子賣掉」的質疑時，魏大勛先以「我以為你不要了」解釋，接著又爆出一句「兩天就夠賣了」，強盜邏輯的台詞被他演得無辜又自然，觀眾瞬間爆笑，片段在微博抖音等平台被反復搬運和二創，瞬間成為近期綜藝最出圈名梗之一。

魏大勛一句「兩天就夠賣了」被網友稱為即興喜劇教科書。（取材自微博）
魏大勛一句「兩天就夠賣了」被網友稱為即興喜劇教科書。（取材自微博）

相關片段播出後在網路引發討論，有網友稱讚魏大勛「搭戲的本能太強」、「簡直是即興喜劇教科書」，也有人表示這個笑點是「反覆看了好幾遍，慢半拍才笑出來」。還有網友把「銷售冠軍」製成表情包，讓「兩天就夠賣了」成為節目金句，相關詞條更衝上熱搜。

事實上，魏大勛過去在綜藝節目中也多次創造名場面，他在宣傳新劇時曾說「想跟我對視，你得踩樓梯」，另一次被要求支付酒店及晚餐費用時，則回答「那筆錢是死期，取不出來」。這類不動聲色、正經說歪理的表演方式，讓讓他持續展現綜藝實力，也成為「你好星期六」常駐嘉賓中的「梗王」。

精華 FAQ

  • 他在《你好星期六》即興表演時，面對質疑竟回「兩天就夠賣了」，還搭配無辜神情演出，因反差感強烈、邏輯荒謬而讓觀眾瞬間笑翻。

  • 片段被大量搬運到微博、抖音等平台，網友紛紛二創、做成表情包，還稱讚他很會接戲，相關詞條也衝上熱搜，成為熱門討論話題。

  • 因為他過去也常用正經語氣講出離譜台詞，例如對視要踩樓梯、酒店晚餐費是死期等，這種不動聲色的搞笑方式讓他屢屢製造名場面。

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