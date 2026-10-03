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港星田蕊妮「肺腺癌轉移淋巴」深情告白杜汶澤：最棒的老公

記者陳穎／即時報導
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田蕊妮（右）癌症復發，感謝老公杜汶澤事業繁忙，仍貼心陪她看診、為她準備三餐。（取...
田蕊妮（右）癌症復發，感謝老公杜汶澤事業繁忙，仍貼心陪她看診、為她準備三餐。（取材自臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

田蕊妮肺腺癌復發轉移淋巴後持續治療，49歲生日在杜汶澤陪伴下赴東京慶生，兩人互相扶持的動人日常也引發關注。

香港視后田蕊妮今年4月證實肺腺癌復發並轉移至淋巴，暫停工作接受治療。近日迎來49歲生日，她在丈夫杜汶澤陪伴下飛往東京慶生，杜汶澤也罕見公開妻子的近照。照片中的田蕊妮沒有刻意修圖或濾鏡，氣色看來紅潤、精神不錯，抗癌期間的生活近況曝光後，隨即引發網友關注。

田蕊妮去年底確診初期肺腺癌，接受手術後原本恢復情況良好，沒想到今年農曆年後持續出現低燒，進一步檢查發現癌症復發，並已轉移至淋巴。她今年4月親自公開病況，宣布暫停工作專心治療，也坦言得知復發消息時相當難以接受。

經過一段時間治療與休養，田蕊妮近期依照自己的步調生活，適逢49歲生日，丈夫杜汶澤特別陪她前往日本東京。據悉，這趟生日旅行其實早在數月前就已經規劃，原本是杜汶澤提議帶妻子到東京吃生日飯，田蕊妮起初還擔心「會不會太誇張」，後來則把旅行當成抗癌期間努力前進的一個目標，最終順利成行。

夫妻倆這趟旅程也特別前往米其林三星中菜館「茶禪華」用餐。杜汶澤隨後在社群分享田蕊妮的近照，照片中她單手托腮、穿著深色上衣，對著鏡頭露出自然神情。杜汶澤還幽默寫道：「照相機故障，唯有用手機拍照。」簡單一句話也透露夫妻倆輕鬆相處的日常。

照片曝光後，不少網友注意到田蕊妮沒有刻意修飾的自然狀態，紛紛留言為她加油。不過，單從照片無法判斷實際治療成效，目前仍以她持續接受治療、調整生活步調為主。抗癌這段時間，杜汶澤也始終陪伴在妻子身邊。田蕊妮曾透露，丈夫不只陪她看醫生，也會親自準備三餐、處理生活大小事，更形容他是「the best husband in the world」。杜汶澤則曾說：「照顧妳是我的責任。」

面對外界稱讚自己勇敢，田蕊妮反而坦言：「反而現在是我最脆弱的時候。」她認為真正勇敢的人，是一路陪伴在身邊的丈夫。

精華 FAQ

  • 她去年底確診初期肺腺癌，手術後一度恢復良好，但今年又復發且轉移至淋巴，4月已親自公開病況，並暫停工作專心接受治療與休養。

  • 杜汶澤早在數月前就規劃好，原本想帶她到東京吃生日飯；田蕊妮雖一度覺得太誇張，但後來把旅行視為抗癌期間的重要目標，最後順利成行。

  • 田蕊妮透露，杜汶澤不只陪她看醫生，還會親自準備三餐、處理生活大小事；她形容丈夫是「the best husband in the world」，也認為真正勇敢的人是他。

香港 癌症

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