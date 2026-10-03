藝人黃安2個妹妹「先後出家」嘆人生因緣：哥哥留在紅塵護持

黃安和么妹星永法師。（取材自黃安微博）

AI摘要 文章摘要整理： 黃安分享2名妹妹先後出家經過，感嘆人生因緣難測，自己雖最早接觸佛法，卻成了留在俗世護持妹妹的居士。

63歲藝人黃安近日在社群分享家中近況，透露自己的兩名親妹妹竟先後剃度出家、皈依佛門，其中二妹見脈法師早在1996年便遁入空門，么妹星永法師則於2025年在中台禪寺受具足戒，正式成為受戒法師，兩人前後相隔近29年走上修行之路。身為哥哥的黃安也有感而發，直言自己當年才是家中最早接觸佛法的人，最後卻成了留在紅塵中的人。

黃安日前在微博 曬出與妹妹的合照，照片中他站在右側，身旁則是身穿袈裟的妹妹。對於兩名妹妹都選擇出家，他坦言內心百感交集，也曾以歌曲「妹妹我愛你」抒發心情。

黃安表示，即使世俗眼光未必能理解妹妹為何選擇放下紅塵，他始終深愛並支持兩人的決定。他透露，自己當年最早開始研讀佛法、皈依三寶，原本沒想過最後竟會是自己留在俗世，成為優婆塞（男居士），反而一路護持、供養兩位妹妹出家修行。

二妹見脈法師在1996年便走上出家之路，時隔多年，么妹星永法師也在2025年於中台禪寺受具足戒。對黃安而言，兩名妹妹先後選擇清修，是一段特殊的人生因緣。

談到出家修行，黃安感觸頗深。他認為，能夠真正放下人間的名利、富貴以及各種世俗牽絆，選擇走上修行道路，難度甚至比古代成為帝王或考取狀元更加不易。至於自己為何仍選擇留在世俗生活，黃安則以佛法中的「因緣」看待，認為每個人的人生道路都有各自的安排，至於其中真正的道理，或許要到百年之後才能有所領悟。

最後，他也在文章中向兩名妹妹送上祝福：「兩位法師，哥哥祝福你們！」表達對兩人修行生活的支持，也流露出身為兄長的深厚情感。