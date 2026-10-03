我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外食上哪吃？餐廳有21警訊「一看就知道很雷」

藝人黃安2個妹妹「先後出家」嘆人生因緣：哥哥留在紅塵護持

藝人黃安2個妹妹「先後出家」嘆人生因緣：哥哥留在紅塵護持

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃安和么妹星永法師。（取材自黃安微博）
黃安和么妹星永法師。（取材自黃安微博）

AI摘要

文章摘要整理：

黃安分享2名妹妹先後出家經過，感嘆人生因緣難測，自己雖最早接觸佛法，卻成了留在俗世護持妹妹的居士。

63歲藝人黃安近日在社群分享家中近況，透露自己的兩名親妹妹竟先後剃度出家、皈依佛門，其中二妹見脈法師早在1996年便遁入空門，么妹星永法師則於2025年在中台禪寺受具足戒，正式成為受戒法師，兩人前後相隔近29年走上修行之路。身為哥哥的黃安也有感而發，直言自己當年才是家中最早接觸佛法的人，最後卻成了留在紅塵中的人。

黃安日前在微博曬出與妹妹的合照，照片中他站在右側，身旁則是身穿袈裟的妹妹。對於兩名妹妹都選擇出家，他坦言內心百感交集，也曾以歌曲「妹妹我愛你」抒發心情。

黃安表示，即使世俗眼光未必能理解妹妹為何選擇放下紅塵，他始終深愛並支持兩人的決定。他透露，自己當年最早開始研讀佛法、皈依三寶，原本沒想過最後竟會是自己留在俗世，成為優婆塞（男居士），反而一路護持、供養兩位妹妹出家修行。

二妹見脈法師在1996年便走上出家之路，時隔多年，么妹星永法師也在2025年於中台禪寺受具足戒。對黃安而言，兩名妹妹先後選擇清修，是一段特殊的人生因緣。

談到出家修行，黃安感觸頗深。他認為，能夠真正放下人間的名利、富貴以及各種世俗牽絆，選擇走上修行道路，難度甚至比古代成為帝王或考取狀元更加不易。至於自己為何仍選擇留在世俗生活，黃安則以佛法中的「因緣」看待，認為每個人的人生道路都有各自的安排，至於其中真正的道理，或許要到百年之後才能有所領悟。

最後，他也在文章中向兩名妹妹送上祝福：「兩位法師，哥哥祝福你們！」表達對兩人修行生活的支持，也流露出身為兄長的深厚情感。

精華 FAQ

  • 他透露2名親妹妹先後剃度出家，二妹見脈法師早在1996年遁入空門，么妹星永法師則於2025年在中台禪寺受具足戒，正式成為受戒法師。

  • 他坦言百感交集，但仍深愛並支持妹妹的決定，也曾以歌曲抒發心情。面對旁人未必理解的選擇，他用佛法中的因緣觀來看待。

  • 黃安表示自己其實最早接觸佛法、皈依三寶，最後卻留在紅塵中成為優婆塞，反而一路護持、供養兩位妹妹修行，並向她們獻上祝福。

微博

上一則

認了和T.O.P.戀情…Nana驚曝「無麻藥硬洗全身刺青」

下一則

「六人行」馬修派瑞生前砸700萬元戒毒 紀錄片曝遭助理餵藥

延伸閱讀

黃安搶先喊「祖國生日快樂」 中國國慶台灣第一人發文 嗆「你奈我何」

黃安搶先喊「祖國生日快樂」 中國國慶台灣第一人發文 嗆「你奈我何」
感情是個債啊…王祖賢自曝與齊秦分手後「沒再談戀愛」

感情是個債啊…王祖賢自曝與齊秦分手後「沒再談戀愛」
新北女童遭掛「畜生」牌遊街 只因拿兄玩具 兄妹都被父打

新北女童遭掛「畜生」牌遊街 只因拿兄玩具 兄妹都被父打
84歲許冠文談生死拒留全屍 「海葬」構想遭到妻反對

84歲許冠文談生死拒留全屍 「海葬」構想遭到妻反對

熱門新聞

81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07
那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

2026-09-28 13:18
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

2026-10-02 15:42
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」

哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」
球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎