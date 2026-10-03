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不虛報身高… 肖戰堅持183.6 「精確到小數點」再圈粉

娛樂新聞組／綜合報導
肖戰在任何場合都堅持公開淨身高，絕不隨意湊整數。(取材自微博)
肖戰在任何場合都堅持公開淨身高，絕不隨意湊整數。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

肖戰在晚會花絮中堅持公開淨身高183.6公分，還溫柔糾正現場猜測，因真誠不造假與親和態度再次圈粉。

男藝人的身高向來是外界關注的焦點，不少人為求視覺效果會選擇四捨五入或稍微虛報，但男神肖戰卻對自己的身高數據有著超乎尋常的「極致嚴謹」。近日，「肖戰自曝身高183.6」衝上熱搜，他在央視晚會後台與小朋友互動的溫柔花絮曝光，精確到小數點後一位的答案再次圈粉無數。

據現場群眾小演員發文透露，在晚會錄製後台，大家興致勃勃地圍著肖戰猜他的身高。當有人喊出「183.8公分」時，肖戰立刻露出標誌性的溫柔微笑，語氣軟萌地糾正「是183.6」。不僅如此，面對身旁小演員目不轉睛地凝視，肖戰還靦腆地害羞笑稱，「你這樣一直看著我，把我都看不好意思了」。隨和又毫無架子的表現，讓現場瞬間充滿溫馨氛圍。

事實上，「183.6」這個數字早已深深刻進肖戰的DNA裡。據悉，該數據源自他高考體檢時的真實紀錄，多年來他在任何場合都堅持公開淨身高，絕不隨意湊整數。過去甚至有網友發現，當他入駐音樂平台時，因資料欄無法輸入小數點，他寧可填寫「183」也絕不虛報成「184」，就連品牌為他量身打造的人形立牌，也同樣精確標示著183.6公分。

不少粉絲看見花絮後紛紛直呼，「對身高精確到0.1公分的男人太可愛了」、「明明頭小肩寬腿長，視覺效果看起來像186以上，居然還老實交代183.6」、「這種發自內心的真誠與分寸感反映人品」。

精華 FAQ

  • 他在眾人猜測身高時，直接把數字糾正為183.6公分，沒有順勢往上報高，還以溫柔語氣回應，讓現場互動顯得自然又可愛。

  • 因為他不但對身高數據精確到小數點，還在和小朋友互動時表現得很親切，沒有明星架子，呈現出真誠、細心又有分寸感的一面。

  • 內文指出183.6源自高考體檢紀錄，他平時公開的都是淨身高；即使平台無法輸入小數點，也寧可填183，不願把數據改成184。

肖戰

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