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陳冠希「背心涼鞋」冷拒合照 突喊「一句話」神反轉 粉絲驚喜

娛樂新聞組／綜合報導
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面對粉絲合照要求，陳冠希(右)一度板起臉說「不行」。(取材自小紅書)
面對粉絲合照要求，陳冠希(右)一度板起臉說「不行」。(取材自小紅書)

AI摘要

文章摘要整理：

陳冠希在吉隆坡被粉絲偶遇，先以嚴肅口吻拒絕合照，隨即笑說Just kidding反轉答應，展現幽默隨和的一面並再度引發討論。

45歲香港男星陳冠希昔日以俊俏外型走紅，曾是許多人心中的「千禧男神」。近年逐漸淡出演藝圈、將重心轉往潮流品牌與家庭生活的他，仍不時因外貌及近況成為網路討論焦點。近日他在吉隆坡被粉絲偶遇，面對合照要求突然板起臉說「不行」，沒想到短短幾秒後便自行揭曉答案，意外展現幽默一面。

香港01報導，近日有粉絲在吉隆坡巧遇陳冠希，鼓起勇氣上前詢問能否合照，沒想到陳冠希先是一臉嚴肅地拒絕，讓粉絲一度準備離開，隨後他卻突然笑著說「Just kidding！」原來拒絕只是開玩笑，最後仍爽快答應合影。粉絲事後將合照分享到社群平台，大讚陳冠希本人其實相當隨和，直呼沒想到會出現這樣的「反轉」。

從曝光照片可見，陳冠希當天穿著米色針織背心、綠色長褲，戴著棒球帽、腳踩涼鞋，整體打扮相當休閒，手中還拿著香菸。香港01指出，他留著鬍鬚，外型與年輕時的精緻模樣有所不同，但粉絲仍認為他的身形與輪廓維持得不錯，稱讚即使沒有刻意打扮，依然保有個人魅力。

陳冠希近年多次因外貌變化引發網友討論，不過他並未因此減少公開活動及社群曝光。據報導，他近年生活重心逐漸轉向家庭及個人潮流事業，偶爾被粉絲「野生捕獲」時，也曾大方合照，相關互動屢次引發關注。

此次吉隆坡偶遇照片曝光後，網友討論焦點則從外貌轉向他的反應，留言稱讚他幽默、沒有明星架子，也有人認為「老了還是帥」，甚至直呼「帥出宇宙」。從昔日銀幕上的青春男神，到如今以自然狀態面對鏡頭，陳冠希的近況仍持續牽動老粉絲目光。

精華 FAQ

  • 他一開始板起臉說不行，讓粉絲以為被拒絕而準備離開，氣氛短暫顯得有些尷尬，沒想到下一秒就出現反轉。

  • 他隨即笑著補上一句Just kidding，表示剛才只是開玩笑，接著爽快答應合影，讓粉絲感受到他的幽默與親和力。

  • 他穿米色針織背心、綠色長褲與涼鞋，手上還拿著香菸，外型較年輕時自然許多，但粉絲仍認為他帥氣、身形保持得不錯。

香港 陳冠希

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