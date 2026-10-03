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劉嘉玲掏幾十萬請「繁花團」吃大餐 1頓抵普通人年薪

娛樂新聞組／綜合報導
​劉嘉玲自掏腰包幾十萬人民幣請綜藝「繁花」團隊吃豪華大餐。​（取材自微博）
​劉嘉玲自掏腰包幾十萬人民幣請綜藝「繁花」團隊吃豪華大餐。​（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

劉嘉玲在《繁花》香港站錄製時自掏幾十萬元宴客，因奢華消費引爆熱搜，也讓網友再度討論女明星與普通人之間的消費落差。

10月3日，「再次被女明星的消費水平震驚」登上熱搜，導火線是劉嘉玲在綜藝「繁花」中，自掏腰包幾十萬（人民幣，下同）請團隊吃豪華大餐，一頓飯抵普通人年薪，網友咋舌直呼「貧窮限制了我的想像」之際，也引發了全網對女星奢品日常與反差消費觀的大盤點，林心如、張雨綺、王菲、李湘等人都被點名。不過都未獲當事人證實。

據網易報導，在綜藝「繁花」香港站錄製期間，因節目組經費僅2.5萬元，遠不夠覆蓋當地高消費，劉嘉玲遂自掏腰包，預定高檔馬來西亞餐廳和都爹利街法餐廳。到餐廳就坐後，劉嘉玲把餐廳的招牌菜全點了一遍，龍蝦、黑胡椒蟹等昂貴食材擺滿桌，一頓飯花費數十萬元，把「窮遊」變豪華美食之旅。

席間，龍蝦螃蟹、精緻法餐等硬菜讓劉曉慶、何賽飛驚訝，劉曉慶還因菜量太多，感嘆要變肥婆出去咋辦；張柏芝吃完也是連連稱讚。

後來得知同行嘉賓邵子恒生日，劉嘉玲還特意包下豪華包間，布置氣球蛋糕和卡拉OK房為其慶生，排場之大讓寧靜都直呼「這些東西漂亮」。

相關視頻被曝光後，網友被狠狠震撼，「再次被女明星的消費水平震驚」隨即上了熱搜。不少網友說，看完劉嘉玲的日常消費，才真正體會到普通人與娛樂圈的巨大差距；並稱不只飯局，女明星日常花銷更是超乎想像，穿搭配飾動輒六位數起步，一件外套、一對首飾，就抵得上普通人數年工資。巨大的貧富落差，讓不少網友感慨人間參差。

也有網友說：「嘉玲姐這射手座排面，幾十萬隨隨便便就花出去了，這才是真·富婆快樂餐」、「她們夫妻賺那麼多錢，又沒有繼承人，這個年紀還不隨便花嗎，留著幹嘛」、「貧窮限制想像，姐姐還缺朋友嗎」。

隨即有網友爆料，稱這樣的消費在頭部女星中並不罕見。比如，林心如曾為女兒拍下價值3億元的珠寶項鍊，日常送女兒的禮物動輒幾十萬，用40萬元的名牌包包裝寵物狗；張雨綺直言「一克拉以下的鑽石統稱為碎鑽」不值得購買，在上海思南公館月租金高達46萬元，月護膚開銷數十萬；王菲一頓聚餐點8瓶全球限量紅酒花費近十萬，曾花800萬購買一枚「幸運鑽戒」並另付20萬請大師開光。

另外，李湘每月伙食費高達70萬元，女兒一件小衣服價格四位數起步；劉曉慶一隻翡翠手鐲價值超億元，年護膚支出超200萬元；景甜曾因品牌方不願借禮服，直接花500萬買下只穿一次的裙子等等。

不過，這些高消費信息大多來自網路流傳，不少金額並未經當事人證實。

​劉嘉玲自掏腰包幾十萬人民幣請綜藝「繁花」團隊吃豪華大餐。​（取材自微博）
​劉嘉玲自掏腰包幾十萬人民幣請綜藝「繁花」團隊吃豪華大餐。​（取材自微博）

​劉嘉玲自掏腰包幾十萬人民幣請綜藝「繁花」團隊吃豪華大餐。​（取材自微博）
​劉嘉玲自掏腰包幾十萬人民幣請綜藝「繁花」團隊吃豪華大餐。​（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因節目組在香港錄製的經費只有2.5萬元，難以負擔當地高消費，她便自行出錢預訂高檔餐廳、招待全團吃飯，讓行程順利進行。

  • 報導稱她點滿餐廳招牌菜，龍蝦、黑胡椒蟹等昂貴食材鋪滿桌面，餐費達數十萬元，還另包豪華包間慶生，排場遠超一般人想像。

  • 內文提到林心如、張雨綺、王菲、李湘等人的高消費傳聞被網友延伸討論，但文章也明確指出，這些金額多來自網路流傳，並未獲當事人證實。

繁花 劉嘉玲 王菲

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