我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

曬素人私信惹眾怒 郭曉東火速刪文道歉：我做錯了

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郭曉東曬素人私信惹眾怒，火速道歉「我確實做錯了」。（取材自娛站）
郭曉東曬素人私信惹眾怒，火速道歉「我確實做錯了」。（取材自娛站）

AI摘要

文章摘要整理：

郭曉東因公開素人私信且未打碼遭批評，隨後刪文道歉；文章也回顧他過往在婚姻觀、綜藝發言與拍戲加戲上的多次爭議。

中國娛樂圈最讓人唏噓的「反差演員」大概就是男星郭曉東了；最近又因曬素人私信引發眾怒，他火速發文道歉自我反省：「確實做錯了」。

郭曉東過去憑藉「推拿」、「新結婚時代」、「小巷人家」等多部作品，樹立起演技紮實的實力派形象；然而，戲外的他，卻屢因言行失當與分寸感缺失引發爭議，陷入「戲裡好評、戲外翻車」的困境。

近期，郭曉東參與綜藝節目「披荊斬棘」引發討論。節目中他負責為隊友拍照，成片效果平平，遭網友調侃拖累團隊。一名素人粉絲私信勸說：「別再拖小瀋陽後腿了，求你了。」未料郭曉東將該私信截圖公開，未隱去對方的頭像與暱稱，並附文反問：「那你覺得我該怎麼辦？」此舉迅速引發輿論討伐。

大眾質疑明星與素人話語權嚴重不對等，公開未打碼的私信極易引發人肉搜尋與網路暴力。隨著爭議發酵，郭曉東刪除該貼文並發文致歉，表示自己深刻反省，承認犯錯並接受各界監督。

然而，這並非郭曉東首次因言行引發輿論風波。早在2018年，他與妻子程莉莎參加夫妻真人秀時，其婚姻觀念便曾招致批評。他在節目中透露，不允許妻子穿過膝短裙，且出門必須提前報備。程莉莎十幾年全職照顧家庭、甚至許久未拿過家裡鑰匙的相處模式，被不少網友指責充滿大男子主義與刻板偏見。2021年程莉莎參加「乘風破浪的姐姐」遭淘汰後，郭曉東一句「回家做飯」的發言，再度被指忽視妻子的個人價值。

除綜藝節目中的言行爭議，郭曉東在影視創作上的發揮亦曾引發討論。在熱播劇「小巷人家」中，他飾演的「莊超英」因偏袒原生家庭、委屈妻女的設定讓觀眾大感窒息。妻子程莉莎隨後透露，劇中多句引發爭議的窒息台詞，實際上是郭曉東在拍攝現場的即興加戲，當時他並未察覺台詞背後的三觀問題，直到劇集播出、面對全網批評後才後知後覺。

此外，他在「披荊斬棘」錄製期間，亦因團隊競技環節多次失誤拖累成績，引發觀眾對前輩過度被照顧、影響節目公平性的討論。

精華 FAQ

  • 他在節目爭議後，將一名素人粉絲勸說他的私信截圖公開，卻沒有遮住對方頭像與暱稱，等於把素人暴露在輿論下，因此迅速引發網友不滿。

  • 在爭議持續擴大後，他先刪除相關貼文，接著發文致歉，表示自己有深刻反省，承認這次處理方式確實做錯了，也願意接受外界監督。

  • 內文指出，他曾因婚姻觀、限制妻子穿著與出門報備等言論被批大男人主義；也因在節目中說妻子回家做飯，以及在戲中即興加戲而多次遭議論。

上一則

胡宇威、陳庭妮緣分注定 共同老家都在台灣東勢

下一則

陳意涵突擊老公奇葩的廢物 翻到腮紅、刮鬍刷多到設展示櫃

延伸閱讀

「最恨別人提我爸是誰」陳飛宇靠爹台詞 網：本色演出

「最恨別人提我爸是誰」陳飛宇靠爹台詞 網：本色演出
憑「蘭香如故」反派翻紅… 李夢耍大牌舊事被翻出 親上火線反擊

憑「蘭香如故」反派翻紅… 李夢耍大牌舊事被翻出 親上火線反擊
陷整形私處風波… 王鶴棣首露面 談「哥們的哥們兒」網笑翻

陷整形私處風波… 王鶴棣首露面 談「哥們的哥們兒」網笑翻
李榮浩喊「Luke」掀CP戰… 井柏然合體劉雯 惹怒「早春」劇粉

李榮浩喊「Luke」掀CP戰… 井柏然合體劉雯 惹怒「早春」劇粉

熱門新聞

電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

2026-09-25 22:23
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

2026-09-28 13:18

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味