沈騰、李小冉脫口沒戲拍 問「工作哪找？」名場面登熱搜

沈騰在「現在就出發4」中展現喜劇人本色。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 沈騰、李小冉在綜藝中先後自嘲「沒戲拍」引爆熱搜，表面是節目笑點，背後則反映影視業收縮、演員接戲難與中生代女演員處境。

近日在兩檔綜藝節目裡，沈騰和李小冉先後提及自己「沒戲拍」。沈騰自曝已經「休息半年多」沒進組，還問白敬亭 、黃景瑜「你們都是在哪找的工作？」；李小冉則是聽到趙今麥要趕回橫店拍戲，脫口反問「你們還有戲拍？」。「沈騰李小冉也沒戲拍了？」隨即衝上熱搜。有網友認為他們是影視寒冬的受害者，也有網友認為兩人空窗性質不同，沈騰是寧缺勿濫，李小冉則折射出中生代女演員的困境。

據現代快報報導，10月1日，「現在就出發4」先導片上線。沈騰在節目中回憶，去年某階段他曾許願往後能「工作半年、休息半年」，如今休息的半年精準實現，工作那一半卻直接清零，調侃自己半年沒工作。

面對王安宇、白敬亭等行程滿檔的嘉賓，沈騰發出名場面疑問：你們怎麼哪兒找的那麼多工作可以做？（取材自微博）

面對王安宇、白敬亭等行程滿檔的嘉賓，沈騰發出名場面疑問：「你們怎麼哪兒找的那麼多工作可以做？」范丞丞 還補刀稱休息是在「向您看齊」。白敬亭則俏皮說：「要是沒事，我到了公司之後，我給你找點事。」沈騰立刻澄清不是「沒事找事」，一來一回的默契互懟成為先導片傳播度最高的名場面。

李小冉（後方右二）問趙今麥：「你們還有戲拍？」（取材自微博）

10月2日播出的「你好星期六」，多名嘉賓在節目裡閒聊行程。趙今麥隨口一句：「下午5點得提前走，因為要趕回橫店拍戲。」，李小冉聽完，脫口而出：「你們還有戲拍？」在旁的魏大勛則在邊上補刀：「你是在炫耀嗎？」讓趙今麥當場笑出聲，愣是沒敢接話。

放在幾年前的綜藝裡，趙今麥這句就是普通的工作匯報，沒想到卻讓全場安靜了一秒，10月2日節目播出後還直接衝上熱搜，引發「影視寒冬到底寒到誰了？」的討論。

對於沈騰的「沒戲拍」，行業人士解讀，作為一個累計主演票房破400億（人民幣，下同）的演員，沈騰並非接不到戲，而是主動放緩節奏，拒絕消耗口碑的粗製濫造項目，等待真正值得出手的優質劇本。而李小冉則更多折射出中生代女演員能挑的角色本就沒幾個的困境，合適的女主劇本供給嚴重不足，只能靠上綜藝維持曝光度。

但兩人空窗背後是影視行業的整體收縮。2026年劇集開機率約為去年的三成，橫店攝影棚空置率一度逼近80%，AI短劇又分流了大量資本和注意力，連頭部演員都經歷階段性空窗，中腰部以下演員的處境更加艱難。