梁洛施自曝拍「重生2」打到骨折 這一細節讓網友心疼
梁洛施在《重生2》深圳路演時透露，自己拍攝打戲意外骨折仍堅持拍完，敬業態度獲掌聲，也讓觀眾更期待影片的真實動作場面。
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梁洛施在《重生2》深圳路演時透露，自己拍攝打戲意外骨折仍堅持拍完，敬業態度獲掌聲，也讓觀眾更期待影片的真實動作場面。
由馬浴柯自編自導，梁洛施、文俊輝、洪金寶及白客等人主演的電影「重生2」劇組近日展開巡迴路演中，在深圳，梁洛施在台上親自揭祕拍攝過程中的驚險意外，透露自己曾在一場打戲中意外骨折，敬業態度獲全場掌聲，也讓大批網友和粉絲直呼心疼。
綜合網易、香港01報導，「重生2」為2024年票房口碑雙收的電影「重生」之最新續集，也是梁洛施與馬浴柯定情作。劇組近日展開巡迴路演，10月1日，一眾主創現身深圳站謝票，文俊輝和洪金寶亦有現身宣傳，吸引大批影迷到場支持。梁洛施以片中幹練短髮造型亮相，主動分享這段受傷經歷，相關話題衝上熱搜。
梁洛施在台上談及自己最難忘的一場戲，是她和白客在3月8日婦女節當天拍打戲時，因動作猛烈導致手腕骨折，她強忍傷痛堅持拍完當天全部戲份，直到收工後才前往醫院，全程未耽誤劇組拍攝節奏。她講述時語氣平靜，沒有刻意賣慘，並提到這場戲是「八拍的」，意味著動作編排複雜、拍攝時間長。
有現場視頻顯示，梁洛施受傷後面對工作人員詢問「還能再打一個小時嗎？」時，她回應「沒有什麼不行。」展現極強職業韌性。據了解，她骨折後未停工，而是「咬牙拍完了當天的全部戲份」才離組就醫，之後的大量戲份同樣是在骨折未癒的狀態下完成的。
梁洛施被媒體和觀眾評價為敬業，網友紛紛感嘆這是「演員該有的樣子」，得知幕後艱辛後，觀眾對影片中拳拳到肉的真實打鬥質感更加期待，並稱梁洛施將真實痛感融入角色，讓希拉這個喪子復仇母親的掙扎更具說服力。
梁洛施自與富商李澤楷分手後，多年來生活低調，將重心放在照顧三個兒子及演藝事業上。直到近年被爆出與大9歲的導演兼演員馬浴柯相戀，二人感情日益升溫。兩人於6月在第28屆上海國際電影節紅地氈上大方牽手亮相，正式公開戀情。
她是在電影《重生2》劇組的深圳站巡迴路演謝票活動上，親自分享拍攝打戲時手腕骨折的經過，相關話題也因此迅速衝上熱搜。 梁洛施在3月8日拍一場與白客的打戲時，因動作猛烈導致手腕骨折，但她仍咬牙拍完當天全部戲份，收工後才去醫院，之後也在未痊癒狀態下繼續拍攝。 因為梁洛施面對受傷仍表示「沒有什麼不行」，展現極強職業韌性，讓不少網友認為這才是演員該有的樣子，也更期待她在片中的拳拳到肉打鬥質感。
精華 FAQ
她是在電影《重生2》劇組的深圳站巡迴路演謝票活動上，親自分享拍攝打戲時手腕骨折的經過，相關話題也因此迅速衝上熱搜。
梁洛施在3月8日拍一場與白客的打戲時，因動作猛烈導致手腕骨折，但她仍咬牙拍完當天全部戲份，收工後才去醫院，之後也在未痊癒狀態下繼續拍攝。
因為梁洛施面對受傷仍表示「沒有什麼不行」，展現極強職業韌性，讓不少網友認為這才是演員該有的樣子，也更期待她在片中的拳拳到肉打鬥質感。
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