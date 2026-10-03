我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約外送員逾半曾受傷 4成有嚴重心理困擾

吃中藥傷腎？ 中醫師籲勿吃來路不明黑藥丸 一藥方改善慢性腎病數值

梁洛施自曝拍「重生2」打到骨折 這一細節讓網友心疼

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梁洛施圖（左）與導演兼演員馬浴柯（中）出席電影「重生2」的宣傳活動。（取材自微博...
梁洛施圖（左）與導演兼演員馬浴柯（中）出席電影「重生2」的宣傳活動。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

梁洛施在《重生2》深圳路演時透露，自己拍攝打戲意外骨折仍堅持拍完，敬業態度獲掌聲，也讓觀眾更期待影片的真實動作場面。

由馬浴柯自編自導，梁洛施、文俊輝、洪金寶及白客等人主演的電影「重生2」劇組近日展開巡迴路演中，在深圳，梁洛施在台上親自揭祕拍攝過程中的驚險意外，透露自己曾在一場打戲中意外骨折，敬業態度獲全場掌聲，也讓大批網友和粉絲直呼心疼。

綜合網易、香港01報導，「重生2」為2024年票房口碑雙收的電影「重生」之最新續集，也是梁洛施與馬浴柯定情作。劇組近日展開巡迴路演，10月1日，一眾主創現身深圳站謝票，文俊輝和洪金寶亦有現身宣傳，吸引大批影迷到場支持。梁洛施以片中幹練短髮造型亮相，主動分享這段受傷經歷，相關話題衝上熱搜。

梁洛施。（取材自微博）
梁洛施。（取材自微博）

梁洛施在台上談及自己最難忘的一場戲，是她和白客在3月8日婦女節當天拍打戲時，因動作猛烈導致手腕骨折，她強忍傷痛堅持拍完當天全部戲份，直到收工後才前往醫院，全程未耽誤劇組拍攝節奏。她講述時語氣平靜，沒有刻意賣慘，並提到這場戲是「八拍的」，意味著動作編排複雜、拍攝時間長。

有現場視頻顯示，梁洛施受傷後面對工作人員詢問「還能再打一個小時嗎？」時，她回應「沒有什麼不行。」展現極強職業韌性。據了解，她骨折後未停工，而是「咬牙拍完了當天的全部戲份」才離組就醫，之後的大量戲份同樣是在骨折未癒的狀態下完成的。

梁洛施被媒體和觀眾評價為敬業，網友紛紛感嘆這是「演員該有的樣子」，得知幕後艱辛後，觀眾對影片中拳拳到肉的真實打鬥質感更加期待，並稱梁洛施將真實痛感融入角色，讓希拉這個喪子復仇母親的掙扎更具說服力。

梁洛施自與富商李澤楷分手後，多年來生活低調，將重心放在照顧三個兒子及演藝事業上。直到近年被爆出與大9歲的導演兼演員馬浴柯相戀，二人感情日益升溫。兩人於6月在第28屆上海國際電影節紅地氈上大方牽手亮相，正式公開戀情。

精華 FAQ

  • 她是在電影《重生2》劇組的深圳站巡迴路演謝票活動上，親自分享拍攝打戲時手腕骨折的經過，相關話題也因此迅速衝上熱搜。

  • 梁洛施在3月8日拍一場與白客的打戲時，因動作猛烈導致手腕骨折，但她仍咬牙拍完當天全部戲份，收工後才去醫院，之後也在未痊癒狀態下繼續拍攝。

  • 因為梁洛施面對受傷仍表示「沒有什麼不行」，展現極強職業韌性，讓不少網友認為這才是演員該有的樣子，也更期待她在片中的拳拳到肉打鬥質感。

香港

上一則

天后級好友再+1 宋慧喬成BV新任品牌大使

延伸閱讀

香取慎吾拍戲滑倒重摔 不顧傷勢「堅持咬牙演完」

香取慎吾拍戲滑倒重摔 不顧傷勢「堅持咬牙演完」
「蘭香如故」劉學義、譚松韻圓房只給看紅紗帳 劇迷氣笑了

「蘭香如故」劉學義、譚松韻圓房只給看紅紗帳 劇迷氣笑了
憑「蘭香如故」反派翻紅… 李夢耍大牌舊事被翻出 親上火線反擊

憑「蘭香如故」反派翻紅… 李夢耍大牌舊事被翻出 親上火線反擊
孫鵬認了「不敢切割」孫安佐 笑喊：已變成網紅老爸

孫鵬認了「不敢切割」孫安佐 笑喊：已變成網紅老爸

熱門新聞

電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

2026-09-25 22:23
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球