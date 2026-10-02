我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

懷孕也要漂亮走紅毯 安海瑟薇感謝蕾哈娜：她改變了遊戲規則

加州華人集運上千元貨遭海關扣 客服：行規只賠幾十元

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

香港新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。...
81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

81歲秦沛近年定居加拿大溫哥華，退休後與家人享受悠閒生活，近日更被女兒拍到隨音樂熱舞，展現依舊硬朗的身體狀態，同時回顧他與日籍妻子相扶持的感人往事。

現年81歲的香港資深演員秦沛（Paul哥），近年逐漸淡出影視幕前，將生活重心移往加拿大溫哥華，享受優閒的退休生活。女兒姜麗文近日在社群平台上發布父親的最新近況影片，畫面中秦沛雖已滿頭銀髮，但依然氣色紅潤、步履穩健。

綜合香港01媒體報導，當現場音樂響起時，秦沛更隨節奏高舉雙手忘形熱舞，展示出十足活力。姜麗文在一旁溫馨注視並與父親互動，父女同框的畫面相當融洽。

從影超過半世紀的秦沛，過去參演過無數影視作品，憑藉精湛演技深得人心。近年他選擇放慢生活節奏，大幅減少演藝工作，主要留在溫哥華含飴弄孫與家人共享天倫之樂。他的日常生活相當充實，平時除了與子女聚會，也經常出遊、喝茶及打麻將。

此外，秦沛也曾因81歲高齡仍能輕鬆進行伏地挺身（掌上壓）而引發網路討論，當時姜麗文曾笑稱父親「81歲就是新的18歲」。如今再度公開隨著音樂跳舞的畫面，顯示其身體狀態依然相當硬朗。

雖然晚年生活充實愜意，但秦沛過去的人生經歷並非一路順遂。秦沛在與前妻離婚後，曾獨自承擔起撫養一雙兒女姜文杰與姜麗文的責任。在他處於人生低谷及經濟狀況最艱難的時期，邂逅了比他年輕7歲的日籍妻子森下繪梨。

秦沛過去接受訪問時曾透露，當年兩人準備結婚時，自己經濟相當拮据，甚至連求婚用的訂婚鑽戒都買不起。最後是森下繪梨拿出十多萬港幣借給他買下求婚鑽戒，秦沛隨後才透過接拍戲劇將款項一步步還清。夫妻兩人多年來保持低調。

森下繪梨當年不僅未嫌棄秦沛一無所有且帶著兩個孩子，更願意陪伴他度過困境。婚後，森下繪梨將姜文杰與姜麗文視如己出，無私付出並協助教育照顧孩子，亦幫忙秦沛處理財務與投資事務，成為他走過人生低谷的重要伴侶。

精華 FAQ

  • 秦沛近年逐漸淡出影視幕前，生活重心移到加拿大溫哥華，主要與家人共度退休時光，平時會聚會、喝茶、打麻將，也常出遊，生活相當充實自在。

  • 影片中秦沛雖然滿頭銀髮，但氣色紅潤、步履穩健，當音樂響起時還跟著節奏高舉雙手熱舞，顯示他精神很好，身體狀態仍相當硬朗。

  • 秦沛在經濟最拮据時準備求婚，連鑽戒都買不起，森下繪梨反而借他十多萬港幣幫忙完成心願；婚後她也視繼子女如己出，並協助他處理家庭與財務。

香港 退休 加拿大

上一則

懷孕也要漂亮走紅毯 安海瑟薇感謝蕾哈娜：她改變了遊戲規則

延伸閱讀

71歲布魯斯威利失智4年 被愛女親額頭照曝光

71歲布魯斯威利失智4年 被愛女親額頭照曝光
曾稱「翻版金城武」 港歌手抗癌10年驚傳病逝 享年49歲

曾稱「翻版金城武」 港歌手抗癌10年驚傳病逝 享年49歲
王祖賢息影22年首受訪掀轟動 中秋曬47秒自拍 喊「煩惱管他去」

王祖賢息影22年首受訪掀轟動 中秋曬47秒自拍 喊「煩惱管他去」
跨50歲心魔 蔣友柏求婚後首發聲：願承擔更多責任

跨50歲心魔 蔣友柏求婚後首發聲：願承擔更多責任

熱門新聞

電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

2026-09-25 22:23
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07
那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

2026-09-28 13:18
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30

超人氣

更多 >
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味
孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣

孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣
最高院暫停地院限制令 放行第三國遣返 中國移民風險增

最高院暫停地院限制令 放行第三國遣返 中國移民風險增