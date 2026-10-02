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我不是戀愛腦… 董璇甩開外遇渣夫陰影 親揭再婚主因

娛樂新聞組╱綜合報導
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董璇(左)談到與張維伊(右)再婚並非一時衝動或「戀愛腦」。(取材自微博)
董璇(左)談到與張維伊(右)再婚並非一時衝動或「戀愛腦」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

董璇受訪談及再婚張維伊的原因，強調不是戀愛腦，而是看重穩定、保護與能做自己，並以婚前協議和女兒支持作為安心後盾。

大陸女星董璇近日登上真人秀綜藝節目「毛雪汪」，首度公開談及與張維伊再婚的心路歷程，正面回應外界的種種猜測與揣測。她坦言，決定再度步入婚姻並非一時衝動或外界所說的「戀愛腦」，背後的核心訴求其實是為了追求穩定的生活以及建立自我保護機制。

據「噓！星聞」報導，回顧董璇過去的感情史，最轟動的莫過於與前夫高雲翔的一段婚姻。兩人於2011年結婚並育有一女「小酒窩」，原本是外界眼中的模範夫妻。然而2018年高雲翔在澳洲身陷性侵風波，董璇當時展現極大情義，不惜奔波兩地陪伴處理官司、付代價保釋，可說是「仁至義盡」。這段婚姻最終於2019年劃下句點，這場風波不僅讓她承受巨大人情冷暖，也深刻重塑了她對婚姻與人生的看法。

董璇透露，與張維伊當初其實有過「只談戀愛不結婚」的默契，但長期同居後發現，雙方的相處模式早已與夫妻無異，加上內心對歸屬感的渴望，最終讓她決定建立穩定的伴侶關係。此外，過去單身時，經常因為工作關係與導演或製片人多聊幾句，就無辜被傳緋聞或編造故事；如今有了明確的婚姻身分，反而讓周遭的人際關係變得更加清爽，騷擾訊息大幅減少，給了她很實質的保護作用。

談到兩人的相處狀態，董璇直言「能做自己」是改變她初衷的關鍵。相較於過去其他事業有成的追求者，婚後可能需要她犧牲演藝工作，與張維伊在一起完全不需要改變原本的工作與生活型態，讓她得以持續保持獨立人格與平等自由。

歷經風雨後在感情中格外清醒的董璇，也早已做好周全的經濟保障。兩人特別簽署了婚前協議，明確規範董璇的婚前財產皆歸屬於女兒與父母，婚後財務則各自獨立管理，還設定了1,314,521元（諧音「一生一世我愛你」）的賠償金條款。更讓她安心的是，女兒「小酒窩」相當接納張維伊，兩人私下還會互取搞怪暱稱「張子」與「窩子」。看到女兒發自內心的笑容，成為董璇選擇再次踏入婚姻的最大底氣。

精華 FAQ

  • 她表示，兩人同居後相處早已像夫妻，加上自己渴望穩定與歸屬感，也希望透過婚姻建立保護機制，因此才決定再婚，而非外界以為的一時衝動。

  • 董璇直接否認這種說法，認為再婚是經過思考後的選擇。她重視的是生活秩序、自我保護與人際清爽，而不是盲目投入感情。

  • 兩人簽下婚前協議，明定董璇婚前財產歸女兒與父母，婚後財務各自獨立管理，並設有1,314,521元賠償條款，讓她在感情與經濟上都更安心。

澳洲 高雲翔

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