「蘭香如故」劉學義、譚松韻圓房只給看紅紗帳 劇迷氣笑了

譚松韻(右)、劉學義(左)的圓房戲拍得相當含蓄。(取此自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《蘭香如故》圓房戲以紅紗帳和燭影等含蓄方式帶過，引發劇迷失望又好笑；劉學義對親密戲的直率回應與專業態度，也讓話題持續升溫。

大陸古裝劇「蘭香如故」自開播以來話題持續升溫，譚松韻、劉學義飾演的許蘭香與林錦岐歷經重重波折，鋪陳長達6年的感情終於迎來「圓房」戲，相關話題迅速登上熱搜。不過，觀眾期待已久的重頭戲並未出現親密畫面，反而以紅紗帳、燭影搖曳及合卺酒等含蓄處理，讓不少劇迷氣笑了。

劇中，兩人28集成婚，直到39集才正式圓房。不少觀眾看完後忍不住調侃，「追這麼久，圓房只給我看紅紗帳」，也有人笑稱「點開前以為有糖吃，點開後直接進入意識流」。雖然期待落空，但也有人認為，這種不直接呈現的拍法更符合古裝劇的含蓄美學，將兩人歷經世俗與朝堂阻礙後終於走到一起的情感，交給觀眾自行想像。

相較於圓房戲的克制處理，劇中另一場「雪中馬車吻」則成為觀眾熱議的親密戲。劉學義受訪時被問到如何拍得如此有氛圍感？他沒有刻意營造「純情男神」形象，反而大方回應，「都三十好幾了能沒經驗嗎，誰還是純情小男生啊」。一句話意外引發網友熱議，不少人直呼他的回答相當真實，也有人稱讚這種不刻意端著的態度很有「鬆弛感」。

事實上，劉學義在談及親密戲時，除了展現幽默的一面，也強調對工作與搭檔的尊重。他透露，自己拍攝前都會做好個人清潔與狀態整理，過程則保持專注、爭取一次過關，盡量減少搭檔重複拍攝的不自在與尷尬。

從「「圓房只見紅紗帳」的爭議到劉學義的暴紅金句，「蘭香如故」近期的熱度已不單停留在劇情本身，更延伸至古裝劇如何呈現親密情感，以及演員面對親密戲時的專業態度。劉學義沒有刻意維持偶像劇式的純情人設，反而以直率回答製造意外笑點，也讓這場親密戲話題有了不同於一般偶像劇的討論方向。