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把183.6刻進DNA… 肖戰後台被猜身高 0.1公分的嚴謹曝人品

娛樂新聞組／即時報導
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肖戰在任何場合都堅持公開淨身高，絕不隨意湊整數。(取材自微博)
肖戰在任何場合都堅持公開淨身高，絕不隨意湊整數。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

肖戰在央視晚會後台被小朋友猜身高時，堅持更正為183.6公分，展現對數據的嚴謹與自然溫柔的親和力，再度引發粉絲讚賞。

男藝人的身高向來是外界關注的焦點，不少人為求視覺效果會選擇四捨五入或稍微虛報，但男神肖戰卻對自己的身高數據有著超乎尋常的「極致嚴謹」。近日，「肖戰自曝身高183.6」衝上熱搜，他在央視晚會後台與小朋友互動的溫柔花絮曝光，精確到小數點後一位的答案再次圈粉無數。

據現場群眾小演員發文透露，在晚會錄製後台，大家興致勃勃地圍著肖戰猜他的身高。當有人喊出「183.8公分」時，肖戰立刻露出標誌性的溫柔微笑，語氣軟萌地糾正「是183.6」。不僅如此，面對身旁小演員目不轉睛地凝視，肖戰還靦腆地害羞笑稱，「你這樣一直看著我，把我都看不好意思了」。隨和又毫無架子的表現，讓現場瞬間充滿溫馨氛圍。

事實上，「183.6」這個數字早已深深刻進肖戰的DNA裡。據悉，該數據源自他高考體檢時的真實紀錄，多年來他在任何場合都堅持公開淨身高，絕不隨意湊整數。過去甚至有網友發現，當他入駐音樂平台時，因資料欄無法輸入小數點，他寧可填寫「183」也絕不虛報成「184」，就連品牌為他量身打造的人形立牌，也同樣精確標示著183.6公分。

不少粉絲看見花絮後紛紛直呼，「對身高精確到0.1公分的男人太可愛了」、「明明頭小肩寬腿長，視覺效果看起來像186以上，居然還老實交代183.6」、「這種發自內心的真誠與分寸感反映人品」。

精華 FAQ

  • 當現場有人猜他身高是183.8公分時，肖戰立刻微笑糾正，表示自己是183.6公分，連小數點後1位都不含糊，展現出一貫的精確與誠實。

  • 內文指出，183.6公分來自他高考體檢的真實紀錄，因此他多年來公開資料都堅持寫淨身高；即使平台不能填小數點，也寧可寫183，不願虛報成184。

  • 粉絲認為他對身高精確到0.1公分很可愛，也稱讚他明明外型看起來更高，卻仍老實交代真實數據，覺得這種真誠與分寸感很能反映人品。

DNA 肖戰

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