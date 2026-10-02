孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣

孫儷(左)帶著丈夫鄧超(右)一同為母親慶生。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 孫儷與鄧超為68歲母親鄧麗芳舉辦盛大生日宴，孫媽以華麗造型成全場焦點，鄧超貼心應對賓客，孫儷孝心也獲網友稱讚。

大陸女星孫儷 日前帶著丈夫鄧超 ，一同為母親鄧麗芳慶祝68歲生日。與孫儷自己過44歲生日時僅穿家居服、收蔬菜花的極簡隨性不同，這次她精心籌備隆重宴會，不僅邀請親友，連媽媽的一眾閨密也全數到齊，現場充滿熱鬧煙火氣，獲網友力讚「真是不折不扣的大孝女」。

宴會當天，68歲的孫媽成為全場焦點。她身穿銀金漸變的亮片長洋裝、腳踩黑色長筒靴，手上還佩帶大金手鐲與大鑽戒，搭配鮮紅指甲油，氣場全開且自信大方。網友紛紛驚嘆其逆生長狀態，大讚她「宛如出席影展的女明星」，甚至調侃氣勢比女兒演的「熹妃」還霸氣。

身為主辦人的孫儷則身穿米白色長款襯衫裙、搭配湖藍色大圓耳環，穿搭溫婉俐落，將焦點全數留給母親。而「神隊友」鄧超則一身休閒運動裝登場，現場毫無明星架子，跟著長輩們鼓掌張羅、熱情打照面，把岳母的閨密圈照顧得妥妥貼貼，被封為「滿分女婿」。

事實上，孫儷12歲時父母離異，身為上海本地人的孫媽曾擔任商場售貨員，獨自兼差數職拉拔女兒長大，並傾盡全力支持孫儷學習舞蹈走上藝術之路。孫儷成名後始終將報答母親放在心上，不僅為媽媽置產，如今孫媽也幫忙照料外孫「等等」與「小花」。

從早年的辛苦操勞到如今苦盡甘來、活出自信優雅的晚年生活，這場溫馨生日宴也讓不少網友直呼「看到孫媽被女兒女婿這樣寵著，真的被深深療癒了」。