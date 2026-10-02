我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市租金穩定公寓即起凍漲 240萬戶受惠

女性35+骨質就流失 專家建議「三餐都要有鈣」 每次不超過500毫克

網友吃醋了？ 張凌赫片場親密互動何藍逗 網喊「你這是在幹嘛」登熱搜

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張凌赫(左)與何藍逗反覆調整擁抱戲分，讓動作看起來更加自然。(取材自微博)
張凌赫(左)與何藍逗反覆調整擁抱戲分，讓動作看起來更加自然。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

張凌赫因《刺棠》片場與何藍逗的親密花絮掀起熱搜，網友邊吃醋邊圍觀，最後更因他敬業哭戲與反差魅力圈粉。

大陸人氣男星張凌赫近日再度成為社群焦點。話題「張凌赫你這是在幹嘛」無預警衝上熱搜，吸引數百萬網友圍觀討論。這句帶著滿滿醋意與調侃的熱搜詞，源自於他在新劇「刺棠」片場與演員何藍逗對戲時的一段花絮影片。

在曝光的花絮中，張凌赫與何藍逗正在反覆調整擁抱戲分。為了讓動作看起來更加自然順暢，張凌赫在現場認真與對方溝通並親密互動「尋找最佳受力點」。沒想到這段極具氛圍感且肢體接觸頻繁的對戲過程，瞬間讓螢幕前的粉絲集體「破防」，紛紛刷屏發問「張凌赫你這是在幹嘛」，語氣充滿調侃與吃醋意味。

然而，隨著片場花絮的進一步釋出，網友不僅被這段曖昧感拉滿的互動甜翻，更被張凌赫的敬業態度深深折服。在另一段哭戲中，張凌赫完全拋開偶像包袱，哭到眼淚鼻涕糊了一臉也毫不顧及形象，整個人深度沉浸在角色悲傷的情緒中，將極致的破碎感展現得淋漓盡致。

戲裡的極致投入與戲外的自然親和，讓張凌赫呈現出強烈的反差魅力。許多原本抱著吃瓜心態前來的路人網友，在看完全程後紛紛轉粉，大讚「高冷男神濾鏡碎得太值了」、「這才是演員該有的敬業狀態」。

據悉，由郭虎執導的古裝劇「刺棠」講述假死皇太子葉亭宴（張凌赫飾）化身陰鬱權臣重返朝堂，與入宮查案的皇后蘇落薇（盧昱曉飾）攜手揭開巨大陰謀的故事。而張凌赫與何藍逗則飾演一對命運多舛、重逢即面臨離別的悲情兄妹。

精華 FAQ

  • 因為他在新劇《刺棠》片場和何藍逗反覆調整擁抱戲，互動自然又親密，讓粉絲忍不住以「張凌赫你這是在幹嘛」調侃，話題因此迅速爆紅。

  • 不少粉絲看完花絮後直呼破防，留言充滿吃醋與調侃意味，甚至被兩人的氛圍感甜到，吸引數百萬人一起圍觀討論這段對戲過程。

  • 另一段哭戲中，他完全放下偶像包袱，哭到眼淚鼻涕糊臉仍沉浸角色，讓路人也被敬業態度打動，稱讚他是很有實力的演員。

張凌赫

上一則

自嘲半年沒工作… 沈騰羨慕王安宇、白敬亭 網笑噴：高級凡爾賽

下一則

日本音樂節「a-nation 2026」 官方YouTube和TikTok頻道免費直播

延伸閱讀

張凌赫麥克風突失聲 道謝穿幫？被疑假唱 這些人也被點名

張凌赫麥克風突失聲 道謝穿幫？被疑假唱 這些人也被點名
追了39集… 劉學義、譚松韻「圓房」卻只給看紅紗帳 劇迷氣炸了

追了39集… 劉學義、譚松韻「圓房」卻只給看紅紗帳 劇迷氣炸了
「最恨別人提我爸是誰」…陳飛宇新片台詞掀熱議 網笑：本色出演？

「最恨別人提我爸是誰」…陳飛宇新片台詞掀熱議 網笑：本色出演？
李現三搭李一桐 不再虐戀卻陷「你騙我、我騙你」危險關係

李現三搭李一桐 不再虐戀卻陷「你騙我、我騙你」危險關係

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17
圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

2026-09-25 22:23
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收