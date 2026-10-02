網友吃醋了？ 張凌赫片場親密互動何藍逗 網喊「你這是在幹嘛」登熱搜

張凌赫(左)與何藍逗反覆調整擁抱戲分，讓動作看起來更加自然。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 張凌赫因《刺棠》片場與何藍逗的親密花絮掀起熱搜，網友邊吃醋邊圍觀，最後更因他敬業哭戲與反差魅力圈粉。

大陸人氣男星張凌赫 近日再度成為社群焦點。話題「張凌赫你這是在幹嘛」無預警衝上熱搜，吸引數百萬網友圍觀討論。這句帶著滿滿醋意與調侃的熱搜詞，源自於他在新劇「刺棠」片場與演員何藍逗對戲時的一段花絮影片。

在曝光的花絮中，張凌赫與何藍逗正在反覆調整擁抱戲分。為了讓動作看起來更加自然順暢，張凌赫在現場認真與對方溝通並親密互動「尋找最佳受力點」。沒想到這段極具氛圍感且肢體接觸頻繁的對戲過程，瞬間讓螢幕前的粉絲集體「破防」，紛紛刷屏發問「張凌赫你這是在幹嘛」，語氣充滿調侃與吃醋意味。

然而，隨著片場花絮的進一步釋出，網友不僅被這段曖昧感拉滿的互動甜翻，更被張凌赫的敬業態度深深折服。在另一段哭戲中，張凌赫完全拋開偶像包袱，哭到眼淚鼻涕糊了一臉也毫不顧及形象，整個人深度沉浸在角色悲傷的情緒中，將極致的破碎感展現得淋漓盡致。

戲裡的極致投入與戲外的自然親和，讓張凌赫呈現出強烈的反差魅力。許多原本抱著吃瓜心態前來的路人網友，在看完全程後紛紛轉粉，大讚「高冷男神濾鏡碎得太值了」、「這才是演員該有的敬業狀態」。

據悉，由郭虎執導的古裝劇「刺棠」講述假死皇太子葉亭宴（張凌赫飾）化身陰鬱權臣重返朝堂，與入宮查案的皇后蘇落薇（盧昱曉飾）攜手揭開巨大陰謀的故事。而張凌赫與何藍逗則飾演一對命運多舛、重逢即面臨離別的悲情兄妹。