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自嘲半年沒工作… 沈騰羨慕王安宇、白敬亭 網笑噴：高級凡爾賽

娛樂新聞組／即時報導
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沈騰在「現在就出發4」中展現喜劇人本色。(取材自微博)
沈騰在「現在就出發4」中展現喜劇人本色。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《現在就出發4》先導片中，沈騰聽聞王安宇、白敬亭今年工作滿檔後自嘲半年沒事做，反被網友笑稱是高級凡爾賽。

綜藝節目「現在就出發4」近日釋出最新先導片，節目中擔任「現發小組長」的沈騰，在面試成員環節與眾人的互動引發熱烈討論。其中，主「沈騰羨慕王安宇白敬亭工作多」相關話題登上熱搜，成為全網熱議的娛樂焦點。

先導片中，沈騰向團員們關心未錄影期間的近況。王安宇稱，「托『現在就出發』的福，今年沒休息過幾天」，坦言近期不僅參與多部影視作品拍攝，行程被排得滿滿當當；白敬亭也透露自己今年基本都在橫店進組拍戲，幾乎全年無休。

聽到後輩們充實的行程，沈騰當場震驚又「破防」，忍不住直呼，「都是在哪裡找的那麼些工作」，隨後更打趣吐槽自己已經半年沒事做，十分羨慕年輕人的滿檔行程。

然而，作為當紅喜劇巨星與票房保證，沈騰這番自嘲瞬間被廣大網友歸類為典型的「凡爾賽式羨慕」。

不少粉絲紛紛笑喊，「騰哥你太謙虛了」、「您那是缺工作嗎？那是想休假吧」。節目中，沈騰還不忘發揮搞笑本色，與白敬亭、王安宇頻頻互損，甚至調侃白敬亭「不吃烤肉會過敏」，現場氣氛輕鬆愉快，綜藝效果拉滿。

前輩與年輕藝人之間的幽默互動，不僅展現了「現發家族」的好感情，也為新一季節目拉滿了期待值。這段對話憑藉強烈的反差感與歡樂氛圍，再次印證了沈騰無可替代的喜劇魅力。

精華 FAQ

  • 他在面試成員時聽到王安宇、白敬亭都幾乎全年無休後，當場驚訝並自嘲半年沒工作，還直言羨慕後輩的滿檔行程，因反差感太強而登上熱搜。

  • 王安宇表示今年因錄製《現在就出發》幾乎沒休息過幾天，還參與多部影視作品拍攝；白敬亭則說自己今年基本都在橫店進組拍戲，工作安排幾乎全年無休。

  • 不少網友認為這是典型的凡爾賽式羨慕，紛紛留言稱他不是缺工作，而是想休假；也有人笑稱這段互動很有綜藝效果，展現了他一貫的幽默風格。

白敬亭

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