自嘲半年沒工作… 沈騰羨慕王安宇、白敬亭 網笑噴：高級凡爾賽

沈騰在「現在就出發4」中展現喜劇人本色。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《現在就出發4》先導片中，沈騰聽聞王安宇、白敬亭今年工作滿檔後自嘲半年沒事做，反被網友笑稱是高級凡爾賽。

綜藝節目「現在就出發4」近日釋出最新先導片，節目中擔任「現發小組長」的沈騰，在面試成員環節與眾人的互動引發熱烈討論。其中，主「沈騰羨慕王安宇白敬亭 工作多」相關話題登上熱搜，成為全網熱議的娛樂焦點。

先導片中，沈騰向團員們關心未錄影期間的近況。王安宇稱，「托『現在就出發』的福，今年沒休息過幾天」，坦言近期不僅參與多部影視作品拍攝，行程被排得滿滿當當；白敬亭也透露自己今年基本都在橫店進組拍戲，幾乎全年無休。

聽到後輩們充實的行程，沈騰當場震驚又「破防」，忍不住直呼，「都是在哪裡找的那麼些工作」，隨後更打趣吐槽自己已經半年沒事做，十分羨慕年輕人的滿檔行程。

然而，作為當紅喜劇巨星與票房保證，沈騰這番自嘲瞬間被廣大網友歸類為典型的「凡爾賽式羨慕」。

不少粉絲紛紛笑喊，「騰哥你太謙虛了」、「您那是缺工作嗎？那是想休假吧」。節目中，沈騰還不忘發揮搞笑本色，與白敬亭、王安宇頻頻互損，甚至調侃白敬亭「不吃烤肉會過敏」，現場氣氛輕鬆愉快，綜藝效果拉滿。

前輩與年輕藝人之間的幽默互動，不僅展現了「現發家族」的好感情，也為新一季節目拉滿了期待值。這段對話憑藉強烈的反差感與歡樂氛圍，再次印證了沈騰無可替代的喜劇魅力。