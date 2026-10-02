我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI時代下職場新人最該練的技能？ IBM人才長點出2項關鍵能力

整理包／伊朗女歌手被判鞭74下 鞭刑有多可怕？

粉絲要求合照遭冷拒… 陳冠希3秒後突喊「這句話」 驚喜收場

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
面對粉絲合照要求，陳冠希(右)一度板起臉說「不行」。(取材自小紅書)
面對粉絲合照要求，陳冠希(右)一度板起臉說「不行」。(取材自小紅書)

AI摘要

文章摘要整理：

陳冠希近日在吉隆坡被粉絲偶遇，先以「不行」拒絕合照，隨後又笑著說Just kidding並完成合影，幽默反轉引發網友熱議。

45歲香港男星陳冠希昔日以俊俏外型走紅，曾是許多人心中的「千禧男神」。近年逐漸淡出演藝圈、將重心轉往潮流品牌與家庭生活的他，仍不時因外貌及近況成為網路討論焦點。近日他在吉隆坡被粉絲偶遇，面對合照要求突然板起臉說「不行」，沒想到短短幾秒後便自行揭曉答案，意外展現幽默一面。

香港01報導，近日有粉絲在吉隆坡巧遇陳冠希，鼓起勇氣上前詢問能否合照，沒想到陳冠希先是一臉嚴肅地拒絕，讓粉絲一度準備離開，隨後他卻突然笑著說「Just kidding！」原來拒絕只是開玩笑，最後仍爽快答應合影。粉絲事後將合照分享到社群平台，大讚陳冠希本人其實相當隨和，直呼沒想到會出現這樣的「反轉」。

從曝光照片可見，陳冠希當天穿著米色針織背心、綠色長褲，戴著棒球帽、腳踩涼鞋，整體打扮相當休閒，手中還拿著香菸。香港01指出，他留著鬍鬚，外型與年輕時的精緻模樣有所不同，但粉絲仍認為他的身形與輪廓維持得不錯，稱讚即使沒有刻意打扮，依然保有個人魅力。

陳冠希近年多次因外貌變化引發網友討論，不過他並未因此減少公開活動及社群曝光。據報導，他近年生活重心逐漸轉向家庭及個人潮流事業，偶爾被粉絲「野生捕獲」時，也曾大方合照，相關互動屢次引發關注。

此次吉隆坡偶遇照片曝光後，網友討論焦點則從外貌轉向他的反應，留言稱讚他幽默、沒有明星架子，也有人認為「老了還是帥」，甚至直呼「帥出宇宙」。從昔日銀幕上的青春男神，到如今以自然狀態面對鏡頭，陳冠希的近況仍持續牽動老粉絲目光。

精華 FAQ

  • 他起初板起臉來直接說「不行」，讓粉絲一度以為遭到冷拒，甚至準備離開；但這其實只是他故意開的玩笑，並非真的不願合照。

  • 短短幾秒後，陳冠希便笑著補一句「Just kidding！」，等於揭曉剛才只是玩笑，之後也爽快答應與粉絲合影，氣氛立刻變得輕鬆。

  • 照片中他穿著休閒、留著鬍鬚，網友一方面討論外型變化，另一方面更稱讚他沒有明星架子、態度隨和，甚至有人直呼他依然很帥。

香港 陳冠希

上一則

羅雲熙新劇化身殺伐神捕 一襲白衣讓人夢回仙俠月光「潤玉」

下一則

自嘲半年沒工作… 沈騰羨慕王安宇、白敬亭 網笑噴：高級凡爾賽

延伸閱讀

宋仲基驚喜現身大連揮桿 合照寵粉被讚41歲超凍齡

宋仲基驚喜現身大連揮桿 合照寵粉被讚41歲超凍齡
王祖賢息影22年首受訪掀轟動 中秋曬47秒自拍 喊「煩惱管他去」

王祖賢息影22年首受訪掀轟動 中秋曬47秒自拍 喊「煩惱管他去」
她上班偷滑手機意外引阿湯哥注意「1舉動」超暖全網點讚

她上班偷滑手機意外引阿湯哥注意「1舉動」超暖全網點讚
胡歌1家3口罕見同框 3歲女兒曝光 網靠「腿毛」認出他

胡歌1家3口罕見同框 3歲女兒曝光 網靠「腿毛」認出他

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17
圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

2026-09-25 22:23
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收