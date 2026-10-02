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羅雲熙新劇化身殺伐神捕 一襲白衣讓人夢回仙俠月光「潤玉」

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羅雲熙在「魅影神捕」中重披白衣，被讚「潤玉味回來了」。(取材自微博)
羅雲熙在「魅影神捕」中重披白衣，被讚「潤玉味回來了」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

羅雲熙在古裝懸疑劇《魅影神捕》中以白衣造型再度引發熱議，飾演的黎斯兼具清貴氣質與探案鋒芒，帶動劇集話題與市場期待。

由鄭偉文執導，羅雲熙主演的古裝懸疑劇「魅影神捕」開播後立即引起話題，「羅雲熙白衣一穿潤玉味回來了」火速登上熱搜，無數網友直呼「恰似故人歸」，再次被羅雲熙精湛的古裝氣韻與美學質感深深震撼。   

這次在「魅影神捕」中，羅雲熙飾演智謀過人的主角「黎斯」。劇照與首播畫面中，他一襲素白長衫造型優雅亮相，超凡脫俗的氣場瞬間喚醒了大眾對其經典角色「香蜜沉沉燼如霜」中「潤玉」的集體記憶。那份溫潤孤絕與易碎清貴感撲面而來，也讓微博網友紛紛感嘆：「白衣的神又回來了！」   

其實，羅雲熙飾演的黎斯雖身著白衣，卻與昔日仙俠月光的柔情隱忍不同，他的內核更具鋒芒與殺氣。表面上他是風流閒散的「青陽公子」，實則身負秘密且心思縝密。羅雲熙甚至將個人的芭蕾舞功底融合於流暢俐落的探案打戲之中，展現出強烈的角色反差魅力。

「魅影神捕」劇情跳脫傳統古偶套路，全劇專注於連環奇案的純推理破解。故事融合了奇門遁甲之術、中式恐怖美學與朝堂權謀博弈。羅雲熙飾演的神捕黎斯率領神捕團手握奇門兵器，在重重謎團與詭譎風雲中抽絲剝繭，將隱匿於黑暗中的罪惡繩之以法。「無戀愛線、純幹事業」的硬核劇本定位，讓不少懸疑劇迷大呼過癮。   

除了羅雲熙，「魅影神捕」的演員陣容同樣亮眼。方逸倫飾演武力值滿格的「蒙銳」，沈羽潔飾演機靈敏銳的「白珍珠」，兩人與羅雲熙組成鐵三角神捕陣容；再加上何泓姍、馬聞遠、王海祥等實力派演員加盟，以及徐正溪、沙寶亮等特別客串，同台飆戲張力十足。   

「魅影神捕」開播後的討論熱度，再次展現了羅雲熙在古裝題材的市場號召力。該劇後續能否憑藉結合白衣視覺與懸疑探案的路線持續維持話題，也備受觀眾與市場期待。

精華 FAQ

  • 主要因他一襲素白長衫亮相，立刻喚起觀眾對經典角色「潤玉」的記憶，加上古裝氣韻與畫面美感突出，迅速帶動社群討論與熱搜關注。

  • 黎斯表面上是風流閒散的「青陽公子」，實際上心思縝密、身負秘密，角色外柔內剛，並透過探案打戲展現更強的鋒芒與殺氣。

  • 該劇跳脫傳統古偶套路，主打連環奇案的純推理破解，融入奇門遁甲、中式恐怖美學與朝堂權謀，並以無戀愛線的硬核探案作為核心。

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