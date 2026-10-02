「蘭香如故」圓房戲尺度最大卻零露骨 劉學義躺姿藏5年苦功
蘭香如故以銅鶴紅燭、花瓣露珠等意象演出圓房與生女橋段，劉學義的舞蹈功底、劇組的禮儀細節與修正態度也同步成為話題。
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蘭香如故以銅鶴紅燭、花瓣露珠等意象演出圓房與生女橋段，劉學義的舞蹈功底、劇組的禮儀細節與修正態度也同步成為話題。
「蘭香如故」熱度持續攀升，劉學義、譚松韻飾演的林錦岐、許蘭香終於圓房，沒有直白親密畫面，反而透過銅鶴紅燭、露珠交融、鳥巢雙蛋、石榴花開等意象，串起圓房、懷孕到生女，被觀眾形容是「中式留白美學」。
兩人成婚兩年一直分居，直到林錦岐帶蘭香到沈家合葬墓前，坦白當年私下收殮沈家20口遺骨，蘭香終於放下心結接納他。圓房當晚，兩人補飲遲來的合巹酒，隨後蘭香懷孕生女。劇組沒有直接拍攝親密畫面，以花瓣、露珠等意象暗示兩人合二為一，紫玉蘭綻放則象徵蘭香從少女走向婦人。
圓房戲情緒濃烈，幕後花絮卻完全是另一回事。譚松韻與劉學義在片場互掐、頻頻笑場，甚至讓導演忍不住出面勸架，戲內外強烈反差也成為觀眾熱議的花絮。
除了圓房戲，雪中馬車吻別同樣受到關注。劉學義近期談到吻戲，被問及吻技好時坦率笑回：「都三十好幾了，能沒經驗嗎？」他也曾表示，拍親密戲最重要的是尊重對手，拍攝時保持專注，盡量減少搭檔的不自在。
劉學義14歲進入北京舞蹈學院附中，從零開始接受5年專業舞蹈訓練，期間經歷壓腿、劈叉等基本功，甚至曾尾椎骨裂仍堅持排練，5年間僅請假半天。後來他轉戰表演，考進表演系。
多年舞蹈訓練也讓他在「蘭香如故」中連躺姿都受到關注，網友笑稱「躺著都藏不住功底」。拍攝打戲時，原本安排3天熟悉武術套招，他第2天就掌握全部動作，讓教練第4天表示不用再練。
單更後觀眾開啟放大鏡追劇，第37集寺廟祈福戲中，一名群演和尚被發現將現代手機壓在經書下，被笑虧「古代寺廟5G衝浪」，如今回看畫面已遭後期處理。劇中林府題詞「謀定而後動」的「謀」字也曾被發現寫成簡體「谋」，之後迅速修正為繁體「謀」，劇組「聽勸」反獲好評。
曾在「甄嬛傳」飾演「溫太醫」的張曉龍，此次擔任「蘭香如故」禮儀指導，劇中拜佛、敬茶、參禮等細節都有他的參與，相關畫面被網友注意，認為古裝劇少見如此講究的禮儀呈現。
劇組沒有直拍親密畫面，而是用銅鶴紅燭、露珠交融、鳥巢雙蛋、石榴花開等意象，串起圓房、懷孕到生女，形成含蓄卻濃烈的中式留白美學。 他14歲起接受5年舞蹈訓練，基本功深厚，曾在尾椎骨裂情況下仍堅持排練。這些累積讓他在劇中無論躺姿還是武打套招，都顯得特別穩。 幕後花絮中劉學義和譚松韻頻頻笑場，連導演都要勸架；劇中也曾出現手機穿幫與簡體字題詞問題，但劇組迅速修正，加上張曉龍參與禮儀指導而獲讚。
精華 FAQ
劇組沒有直拍親密畫面，而是用銅鶴紅燭、露珠交融、鳥巢雙蛋、石榴花開等意象，串起圓房、懷孕到生女，形成含蓄卻濃烈的中式留白美學。
他14歲起接受5年舞蹈訓練，基本功深厚，曾在尾椎骨裂情況下仍堅持排練。這些累積讓他在劇中無論躺姿還是武打套招，都顯得特別穩。
幕後花絮中劉學義和譚松韻頻頻笑場，連導演都要勸架；劇中也曾出現手機穿幫與簡體字題詞問題，但劇組迅速修正，加上張曉龍參與禮儀指導而獲讚。
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