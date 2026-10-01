我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅斯福大道傳兜售假綠卡、護照 紐約社區致函聯邦介入

北岸紐約願景出爐 史泰登島將建逾5千住宅

「繁花爺叔」走完最後一程 胡歌、陳龍送別游本昌 難掩悲痛拭淚

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡歌戴著墨鏡，神色肅穆。（取材自極目新聞）
胡歌戴著墨鏡，神色肅穆。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

游本昌告別儀式於9月30日在八寶山舉行，胡歌、陳龍身著黑衣到場送別，胡歌現場拭淚；三人因《繁花》結緣，兩人先前也曾發文悼念。

中國國家話劇院一級演員游本昌告別儀式9月30日上午在八寶山殯儀館蘭廳舉行。9時35分許，在八寶山蘭廳外，前來送別的粉絲和親友已經排起長隊，前來送別「濟公」最後一程。胡歌、陳龍兩人均身著黑衣、眼戴墨鏡，低調抵達八寶山，現身告別儀式時，胡歌不時擦淚。

極目新聞報導，游本昌於9月24日凌晨1時40分在北京離世，告別式現場蘭廳上方高懸「緬懷游本昌 我們永遠愛您」字樣，兩側輓聯寫著「質樸謙和坦蕩面對人生」、「正直熱情畢生追求理想」。

上午9時35分許，蘭廳外已有長龍般的人潮等待悼念。9時55分許，同為上海戲劇學院校友的胡歌與陳龍戴著墨鏡低調抵達，兩人神情莊重，陳龍眼睛望著悼念廳，嘴唇微微顫抖，胡歌進入蘭廳後，鼻子發紅、不時抽泣，還掏出紙巾擦拭鼻子。

三人曾因2024年播出的電視劇「繁花」結緣，游本昌飾演爺叔、胡歌飾演阿寶、陳龍飾演陶陶。

9月24日游本昌辭世消息公布當天，胡歌曾發文悼念：「螢幕上，爺叔護佑阿寶走過風雨江湖；現實中，游老師以一生踐行演員的本分。那些光影裡的相逢，那些猶在耳邊的諄諄教誨，將永遠留在心底。願游本昌老師安息，一路走好。」

游本昌過去曾因為演活「濟公」而家喻戶曉，陳龍當日也發文悼念：「不曾想此生與您定格在去年您入黨儀式的這一幀畫面。濟公濟公，濟世為公。濟公文化，無我利他。一心濟公，自在無窮。最後一次@您，我的恩師。」

胡歌、陳龍兩人現身游本昌告別儀式。（取材自極目新聞）
胡歌、陳龍兩人現身游本昌告別儀式。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 告別儀式於9月30日上午在北京八寶山殯儀館蘭廳舉行，現場外有長隊粉絲與親友前來悼念，廳內外氣氛莊重肅穆，眾人送別這位資深演員最後一程。

  • 兩人都身著黑衣、戴著墨鏡低調到場，神情十分莊重。陳龍望向悼念廳時嘴唇微顫，胡歌進入蘭廳後不時抽泣，還多次拿紙巾擦鼻子，悲傷之情明顯。

  • 三人因2024年播出的電視劇《繁花》結緣，游本昌飾演爺叔，胡歌飾演阿寶，陳龍飾演陶陶。胡歌與陳龍也都以文字悼念游本昌，稱其為恩師與精神榜樣。

胡歌 繁花

上一則

郭曉東又翻車 曬素人私信引眾怒 火速道歉：我做錯了

延伸閱讀

「繁花」劇組淚別「爺叔」游本昌… 「寶總」胡歌：諄諄教誨永留心底

「繁花」劇組淚別「爺叔」游本昌… 「寶總」胡歌：諄諄教誨永留心底
「繁花」中的爺叔 中國一級演員游本昌去世 享壽93歲

「繁花」中的爺叔 中國一級演員游本昌去世 享壽93歲
人生沒有小角色 游本昌：哪怕只是背景板 也要「有戲」

人生沒有小角色 游本昌：哪怕只是背景板 也要「有戲」
「繁花」爺叔93歲病逝 晚年安住養老院：人在哪 哪就是家

「繁花」爺叔93歲病逝 晚年安住養老院：人在哪 哪就是家

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17
圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

2026-09-25 22:23
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」
嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成