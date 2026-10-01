「繁花爺叔」走完最後一程 胡歌、陳龍送別游本昌 難掩悲痛拭淚

胡歌戴著墨鏡，神色肅穆。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 游本昌告別儀式於9月30日在八寶山舉行，胡歌、陳龍身著黑衣到場送別，胡歌現場拭淚；三人因《繁花》結緣，兩人先前也曾發文悼念。

中國國家話劇院一級演員游本昌告別儀式9月30日上午在八寶山殯儀館蘭廳舉行。9時35分許，在八寶山蘭廳外，前來送別的粉絲和親友已經排起長隊，前來送別「濟公」最後一程。胡歌 、陳龍兩人均身著黑衣、眼戴墨鏡，低調抵達八寶山，現身告別儀式時，胡歌不時擦淚。

極目新聞報導，游本昌於9月24日凌晨1時40分在北京離世，告別式現場蘭廳上方高懸「緬懷游本昌 我們永遠愛您」字樣，兩側輓聯寫著「質樸謙和坦蕩面對人生」、「正直熱情畢生追求理想」。

上午9時35分許，蘭廳外已有長龍般的人潮等待悼念。9時55分許，同為上海戲劇學院校友的胡歌與陳龍戴著墨鏡低調抵達，兩人神情莊重，陳龍眼睛望著悼念廳，嘴唇微微顫抖，胡歌進入蘭廳後，鼻子發紅、不時抽泣，還掏出紙巾擦拭鼻子。

三人曾因2024年播出的電視劇「繁花 」結緣，游本昌飾演爺叔、胡歌飾演阿寶、陳龍飾演陶陶。

9月24日游本昌辭世消息公布當天，胡歌曾發文悼念：「螢幕上，爺叔護佑阿寶走過風雨江湖；現實中，游老師以一生踐行演員的本分。那些光影裡的相逢，那些猶在耳邊的諄諄教誨，將永遠留在心底。願游本昌老師安息，一路走好。」

游本昌過去曾因為演活「濟公」而家喻戶曉，陳龍當日也發文悼念：「不曾想此生與您定格在去年您入黨儀式的這一幀畫面。濟公濟公，濟世為公。濟公文化，無我利他。一心濟公，自在無窮。最後一次@您，我的恩師。」

胡歌、陳龍兩人現身游本昌告別儀式。（取材自極目新聞）