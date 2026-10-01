廚師轉型雙棲藝人 劉宇寧壓軸炸場封「世賽法拉利」

劉宇寧登上第48屆世界技能大賽閉幕壓軸獻唱，修長身材與成熟氣場被網友封為「世賽法拉利」。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劉宇寧登上世界技能大賽閉幕式壓軸獻唱。

劉宇寧登上世界技能大賽閉幕式壓軸獻唱。 重點二： 黑西裝造型亮眼，網友封他為「世賽法拉利」

黑西裝造型亮眼，網友封他為「世賽法拉利」 重點三：他曾學廚師與食品雕花，與技能精神呼應。

AI摘要 文章摘要整理： 劉宇寧以歌手與演員身分登上第48屆世界技能大賽閉幕式，憑黑西裝舞台造型與穩健表現爆紅，更因曾學廚藝而凸顯技能精神。

第48屆世界技能大賽日前閉幕式迎來壓軸演出，是歌手也是演員的劉宇寧 登台獻唱。他身穿訂製全黑西裝，搭配白襯衫、金絲邊眼鏡與紅底鞋，以穩健從容的舞台表現成為全場焦點，網友更送上「世賽法拉利」稱號，相關話題迅速登上熱搜。

綜合媒體報導，劉宇寧當晚以一身俐落黑色造型亮相，190公分身高在燈光下格外醒目，修長比例與成熟氣場引發網友熱議。有人將這身打扮形容為「頂配體制內男友風」，認為他既有沉穩氣質，也展現出國際舞台上的鬆弛感。從造型到表演，「世賽法拉利」這個稱呼很快在網路上擴散。

不過，這次亮相受到關注的原因，並不只是外形與舞台效果，因為劉宇寧在成為歌手、演員之前，曾學習廚師技藝，還練過食品雕花等技能。這段與技能教育有關的經歷，使他與台下來自世界各地的技能青年產生特殊連結。

從曾經沉下心學手藝的普通少年，到如今站上世界技能大賽閉幕式舞台，劉宇寧的人生經歷也與賽事主題形成呼應。第48屆世界技能大賽強調「技能改變世界，技能照亮前程」，而他的登台，不只是一次明星演出，也讓技能學習、職業成長與人生選擇再次成為聚光燈下的話題。

不少觀眾因此認為，劉宇寧的經歷與賽事精神契合。對參賽青年而言，技能不是限制人生的框架，而可能成為通往更大舞台的起點。這一晚，他唱響的不只是閉幕式舞台，也讓「靠雙手掌握人生」的技能精神，在聚光燈下留下鮮明註腳。