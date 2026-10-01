劉歡「最後9分鐘」臨終細節 妻闢謠：假的，不要再傳播了

劉歡（右）因病去世，傳身家過億，左為妻子盧璐。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劉歡病逝後，網上瘋傳臨終細節與告別影片。

劉歡病逝後，網上瘋傳臨終細節與告別影片。 重點二： 妻子盧璐發文闢謠，指相關內容全是造謠。

妻子盧璐發文闢謠，指相關內容全是造謠。 重點三：外界還熱議其身家與遺產分配，但未獲證實。

AI摘要 文章摘要整理： 劉歡病逝後，網路流傳大量臨終細節、後事圖片與身家傳聞，妻子盧璐出面強調全屬造謠，呼籲勿再轉傳。

63歲知名音樂人劉歡9月25日病逝於上海，喪事從簡。但他走後網上傳言不斷，不僅傳出他「身家過億（人民幣，下同） 」及財產分配安排，還大量流傳「劉歡最後9分鐘」細節，內容包括公益金到帳短信等情節，引發爭議。劉歡的妻子盧璐不忍了，9月30日在朋友圈發文，指近日網傳劉歡的臨終細節、後事圖片等「全是造謠」，請大家幫忙闢謠，讓劉歡的靈魂得以安寧。

據網易報導，劉歡病逝後，其任教的對外經濟貿易大學9月26日發布訃告確認，遵照劉歡生前遺願，喪事一切從簡；不過，此後網上出現多種有關劉歡臨終和後事安排傳聞，流傳最廣的是所謂「劉歡最後9分鐘」細節，以及告別視頻，內容包括在上海瑞金醫院特護病房聽「少年壯志不言愁」、家人合唱、公益金到帳短信等，內容煽情，被懷疑是AI拼貼生成，引發公眾熱議。

此外，網上還傳言劉歡「身家過憶」，如今猝逝，遺產如何分配引發關注，並指這位樂壇教父從1987年進入歌壇開始，演唱、創作兩手抓，2016年他一場商演報價已130萬；還在2019年以個人名義捐出2000萬，與芒果V基金成立「劉歡原創音樂公益金」，專門用來扶持年輕的華語原創音樂人。另外，他還在北京、海南各有一處房產。但這些說法都未獲相關方面證實。

對於網傳信息，劉歡妻子盧璐朋友圈發文闢謠指出：近日網路有關老劉的臨終傳聞和後事圖片全是造謠，拜請各位不要傳播，如不介意請幫忙闢謠，讓他的靈魂得以安寧；「我會在適當時機選擇適當窗口公布相關信息」。隨後，導演郭帆發文：歡嫂囑咐，望親人們轉發，感謝。

盧璐朋友圈發文。（取材自微博）

劉歡和妻子盧璐。（取材自微博）

劉歡全家合影。（取材自微博）

劉歡（左）和妻子盧璐（右）早年合影。（取材自微博）