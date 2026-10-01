「我不是大師」京劇造型 李一桐認不出自己 以為被AI換臉

李一桐看到自己的京劇花旦造型時，一度以為劇組用了AI換臉。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李一桐在新劇中飾演梨園花旦江飛燕，京劇造型反差極大。

李一桐在新劇中飾演梨園花旦江飛燕，京劇造型反差極大。 重點二： 她首次看到預告時誤以為被AI換臉，還特地向製片人求證。

她首次看到預告時誤以為被AI換臉，還特地向製片人求證。 重點三：角色表面柔弱、內心狠辣，成為劇集開播後的熱門看點。

AI摘要 文章摘要整理： 李一桐在《我不是大師》中挑戰京劇花旦造型，因妝髮耗時5小時且反差太大，連她本人都誤以為被AI換臉，角色與造型也成為話題焦點。

由李一桐、李現 主演的民國懸疑劇「我不是大師」近日開播，其中李一桐飾演的梨園花旦「江飛燕」造型成為話題。據香港01報導，李一桐日前直播分享拍攝幕後，透露自己首次看到劇集預告中的京劇 花旦造型時，竟一度以為劇組用了AI換臉，忍不住追問製片人，「你們把我換成了誰？」連她本人都差點認不出自己。

李一桐透露，這場京劇花旦造型光是化妝就耗時約5小時，直到後續進行配音工作、看到相關宣傳資料時，她第一眼仍相當震驚，懷疑自己的臉是不是被製作團隊透過人工智能 技術「換掉」。為了確認，她還特地把照片拿給母親及好友李現看，沒想到兩人看完也表示完全認不出她，讓她哭笑不得。

「我不是大師」講述富家少爺上官誠明（李現飾）遭江湖組織「天相派」設局滅門後，為報仇潛入騙術江湖，以騙制騙的故事。李一桐飾演的江飛燕表面上是楚楚動人的梨園花旦，實際上卻是「天相派」麾下的千面騙徒，擅長以柔弱外貌掩藏狠辣心機，角色反差成為劇集看點。

尤其此次江飛燕並非傳統意義上的「反派洗白」角色，而是外表柔婉、內心狠絕的「惡女」，角色登場後便因強烈氣場受到關注，更被網友形容為「民國美人蛇」。隨著劇集開播，角色相關台詞「怕我，還是愛我」也被粉絲二次創作，掀起討論。

從花費5小時打造的京劇造型，到連本人都誤以為遭AI換臉，李一桐這次的「變臉」效果意外成為「我不是大師」開播後的話題之一，也讓江飛燕這個神秘又狠辣的角色更加受到關注。