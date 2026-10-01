時裝周不平靜…惠英紅巴黎遇搶 車窗被砸人平安
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惠英紅在巴黎遇到高速堵車搶劫事件，車窗被砸、背包被搶，所幸本人與團隊平安，並已報警及向中國駐法國大使館求助。
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惠英紅在巴黎遇到高速堵車搶劫事件，車窗被砸、背包被搶，所幸本人與團隊平安，並已報警及向中國駐法國大使館求助。
惠英紅9月30日發文稱，她的團隊在巴黎機場返回市區的高速路上遭遇搶劫，歹徒趁團隊賽車之際，直接砸碎車窗，搶走了工作人員隨身的包。惠英紅隨後在評論區報平安，並表示團隊第一時間已報警並向中國駐法國大使館求助。近期多位藝人在巴黎遭遇盜搶，2026巴黎時裝周成「重災區」，4天內有3名中國藝人被盜搶。
惠英紅發文表示，其團隊當天乘車從巴黎機場返回市區，在高速堵車時遭人直接砸碎車窗，搶走隨身背包，同行化妝師被碎玻璃劃傷。她還曬出被砸碎的車窗照片，並在評論區表示：「我沒有什麼事，小伙伴人也是平安的，但是可憐的孩子包被搶了。」
有網友留言質疑：「這種情況不應該第一時間報警。」 惠英紅回覆：「小伙伴第一時間已經報警並向大使館求助，已在安排後續所有事情。」她的社交平台帳號顯示，9月30日14時許，惠英紅發文稱平安落地巴黎，將出席巴黎時裝周。
近期多位藝人及名人在巴黎遭遇盜搶，29日演員萬千惠在巴黎遭遇盜竊，短短30秒相機被偷，一整天的工作素材全部丟失。在此之前，黃奕赴巴黎看秀時，隨身的高定鞋子也曾被盜，第二天巴黎下雨，只能穿酒店拖鞋去買新鞋。2025年，戴燕妮團隊在巴黎機場到市區高速路上遭遇破窗搶劫，化妝師的包被搶走，腿部被碎玻璃劃傷。
她的團隊在巴黎機場返回市區途中遇到高速堵車，歹徒趁機砸碎車窗搶走背包，同行化妝師被碎玻璃劃傷，但惠英紅與其他人都平安。 惠英紅表示，團隊第一時間已經報警，並向中國駐法國大使館求助，後續相關安排也正在進行中，整體以人員安全和善後處理為優先。 因為近期已有多位中國藝人在巴黎遭遇盜竊或搶劫，包括萬千惠、黃奕與戴燕妮團隊，顯示當地在時裝周期間接連出現治安風險。
精華 FAQ
她的團隊在巴黎機場返回市區途中遇到高速堵車，歹徒趁機砸碎車窗搶走背包，同行化妝師被碎玻璃劃傷，但惠英紅與其他人都平安。
惠英紅表示，團隊第一時間已經報警，並向中國駐法國大使館求助，後續相關安排也正在進行中，整體以人員安全和善後處理為優先。
因為近期已有多位中國藝人在巴黎遭遇盜竊或搶劫，包括萬千惠、黃奕與戴燕妮團隊，顯示當地在時裝周期間接連出現治安風險。
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