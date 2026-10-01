我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

64歲金凱瑞第3度結婚 迎娶小32歲女友 今年才公開示愛喊：我愛妳

麻州至少275名天主教職員性侵兒童逾半世紀 近千人受害

整形風波後露面 王鶴棣：哥們兒好得很 網讚一言勝千語

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王鶴棣面對傳聞，以一貫輕鬆幽默的方式向外界報平安。(取材自微博)
王鶴棣面對傳聞，以一貫輕鬆幽默的方式向外界報平安。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王鶴棣陷私處整形失敗傳聞後，首度公開現身錄製節目。
  • 重點二：他未長篇澄清，僅以幽默口吻報平安，回應風波。
  • 重點三：工作室先前已發文闢謠並報警，網友多讚其回應高明。

AI摘要

文章摘要整理：

王鶴棣在私處整形失敗傳聞後首度公開露面，於節目中以「哥們兒好得很」幽默報平安，未讓爭議持續升溫，獲網友熱議與支持。

大陸男星王鶴棣近日現身錄製熱門綜藝節目「你好，星期六」，這也是他陷入私處整形手術失敗傳聞後首次公開露面。面對近日網路瘋傳的匿名聊天紀錄，王鶴棣沒有長篇解釋，也未再拉高事件討論度，反而以一貫輕鬆幽默的方式向外界報平安，「給大家報個平安，哥們兒最近好得很，哥們的哥們兒也很好」，短短一句話曝光後，立即引發網友熱議。

日前網路突然流傳一張匿名聊天紀錄，內容惡意影射王鶴棣接受私處整形手術失敗，消息迅速擴散，引發粉絲及網友關注。對此，王鶴棣工作室第一時間發文闢謠，並表示已報警處理，但相關傳聞仍在網路持續發酵，讓不少粉絲相當擔心。

時隔多日，王鶴棣現身「你好，星期六」錄影現場。當天他身穿動漫風格造型登台，整體狀態看來相當輕鬆，並未因近日風波顯得沉重。面對外界關心，他沒有選擇再次發表正式聲明，也沒有公開點名批評造謠者，而是直接以「報平安」方式回應，尤其「哥們的哥們兒也很好」這句話，更被認為巧妙帶到近期傳聞。

節目畫面曝光後，網友反應迅速，不少人留言「棣棣太有梗」、「這一句就懂了」、「本人都出來報平安了，粉絲可以放心了」，也有人笑稱「這回應真的很王鶴棣」、「沒有長篇大論，直接一句話解決」。還有網友認為，他以這種自然又帶點幽默的方式回應，比反覆解釋傳聞內容更能避免話題持續擴大。

精華 FAQ

  • 他是在網路瘋傳其私處整形手術失敗傳聞後，首度現身錄製熱門綜藝節目「你好，星期六」。這次露面也被外界視為他對風波的首次正面回應。

  • 他沒有長篇解釋，也沒有點名批評造謠者，而是用輕鬆幽默的方式說「給大家報個平安，哥們兒最近好得很，哥們的哥們兒也很好」，以簡短一句話回應爭議。

  • 王鶴棣工作室先前已第一時間發文闢謠並表示報警處理；節目畫面曝光後，許多網友則稱讚他回應有梗、自然又得體，認為比反覆解釋更能避免話題擴大。

王鶴棣

上一則

「失去生命的光」查德洛證實13歲次女離世 死因不明

下一則

疑舊疾復發 趙麗穎近況曝：遵醫囑休養 工作全喊卡

延伸閱讀

王鶴棣捲「下體壞死」疑雲首露面 曝「哥們的哥們兒」現況

王鶴棣捲「下體壞死」疑雲首露面 曝「哥們的哥們兒」現況
祕戀宋雨琦7年？ 王嘉爾親口撇緋聞「目前單身」

祕戀宋雨琦7年？ 王嘉爾親口撇緋聞「目前單身」
趙麗穎「緊急送醫」後團隊鬆口揭真相 女神健康狀況衝熱搜

趙麗穎「緊急送醫」後團隊鬆口揭真相 女神健康狀況衝熱搜
「早春晴朗」熱播後首度公開同框 井柏然、劉雯「大大方方」登熱搜

「早春晴朗」熱播後首度公開同框 井柏然、劉雯「大大方方」登熱搜

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17
圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

2026-09-25 22:23
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成
超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯