疑舊疾復發 趙麗穎近況曝：遵醫囑休養 工作全喊卡

趙麗穎身體狀況亮紅燈。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 趙麗穎8月直播活動前突感不適，緊急送醫後取消登台。

趙麗穎8月直播活動前突感不適，緊急送醫後取消登台。 重點二： 陸網流傳最新回應稱她遵醫囑休養，近期工作全面暫緩。

陸網流傳最新回應稱她遵醫囑休養，近期工作全面暫緩。 重點三：對接方指她已做深度檢查，恢復狀態穩定但復工時間未定。

AI摘要 文章摘要整理： 趙麗穎8月因突發身體不適取消活動後，近日傳出團隊稱她正遵醫囑休養，已完成深度檢查且恢復穩定，但何時復工仍未公布。

大陸女星趙麗穎 近年演藝事業持續攀升，工作邀約不斷，今年8月原定出席品牌直播活動，卻在活動開始前突然身體不適，經過約40分鐘仍無法登台，最後緊急送醫並取消活動，消息一出讓粉絲相當擔心。

事隔一個多月，近日陸網流傳疑似趙麗穎對接團隊發布的最新回應，首度透露她目前的身體狀況及工作安排，強調近期將以休養為優先。

趙麗穎當時原定現身品牌直播活動，卻在開始前突然身體不適，無法按照原定計畫登台。工作室隨後發文致歉，表示「由於趙麗穎女士突發身體不適，目前無法完成本次活動」，經團隊與品牌緊急溝通後，決定取消活動，也向已等待許久的粉絲表達歉意，並表示若後續確定直播補檔時間，將第一時間通知。

由於趙麗穎當天突然取消活動，之後也鮮少公開說明身體狀況，讓外界持續關注她究竟發生什麼事。近日微博更出現「趙麗穎身體到底怎麽了」相關關鍵字，引發網友討論，也有人猜測是否與過去拍戲留下的傷勢有關。

趙麗穎過去拍攝「宮鎖沉香」時，曾傳出拍攝期間從馬上摔落並造成腰部受傷；拍攝「楚喬傳」期間，也曾有膝蓋積液、肋骨骨裂等相關說法。不過，這些過往傳聞與她此次身體不適之間是否存在關聯，目前並沒有官方資訊證實，外界也不宜直接畫上等號。

如今陸網流傳一張疑似趙麗穎對接團隊9月28日發布的內容截圖，針對粉絲關心的工作進度，對方透露她近期主要是「遵醫囑休養調整的狀態」，因此進組及其他工作安排目前沒有可以同步的具體內容。

至於健康狀況，對接方面則表示，她已經「做了一次比較全面的深度檢查」，目前「狀態恢復得很穩定」。這番說法也讓不少粉絲稍微放下心來。從目前流傳的回應來看，趙麗穎近期仍以身體休養為優先，至於何時恢復拍戲或投入其他工作，則尚未公布明確時間表。

趙麗穎身體狀況亮紅燈。（取材自微博）

趙麗穎身體狀況亮紅燈。（取材自微博）