我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

64歲金凱瑞第3度結婚 迎娶小32歲女友 今年才公開示愛喊：我愛妳

麻州至少275名天主教職員性侵兒童逾半世紀 近千人受害

疑舊疾復發 趙麗穎近況曝：遵醫囑休養 工作全喊卡

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙麗穎身體狀況亮紅燈。（取材自微博）
趙麗穎身體狀況亮紅燈。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：趙麗穎8月直播活動前突感不適，緊急送醫後取消登台。
  • 重點二：陸網流傳最新回應稱她遵醫囑休養，近期工作全面暫緩。
  • 重點三：對接方指她已做深度檢查，恢復狀態穩定但復工時間未定。

AI摘要

文章摘要整理：

趙麗穎8月因突發身體不適取消活動後，近日傳出團隊稱她正遵醫囑休養，已完成深度檢查且恢復穩定，但何時復工仍未公布。

大陸女星趙麗穎近年演藝事業持續攀升，工作邀約不斷，今年8月原定出席品牌直播活動，卻在活動開始前突然身體不適，經過約40分鐘仍無法登台，最後緊急送醫並取消活動，消息一出讓粉絲相當擔心。

事隔一個多月，近日陸網流傳疑似趙麗穎對接團隊發布的最新回應，首度透露她目前的身體狀況及工作安排，強調近期將以休養為優先。

趙麗穎當時原定現身品牌直播活動，卻在開始前突然身體不適，無法按照原定計畫登台。工作室隨後發文致歉，表示「由於趙麗穎女士突發身體不適，目前無法完成本次活動」，經團隊與品牌緊急溝通後，決定取消活動，也向已等待許久的粉絲表達歉意，並表示若後續確定直播補檔時間，將第一時間通知。

由於趙麗穎當天突然取消活動，之後也鮮少公開說明身體狀況，讓外界持續關注她究竟發生什麼事。近日微博更出現「趙麗穎身體到底怎麽了」相關關鍵字，引發網友討論，也有人猜測是否與過去拍戲留下的傷勢有關。

趙麗穎過去拍攝「宮鎖沉香」時，曾傳出拍攝期間從馬上摔落並造成腰部受傷；拍攝「楚喬傳」期間，也曾有膝蓋積液、肋骨骨裂等相關說法。不過，這些過往傳聞與她此次身體不適之間是否存在關聯，目前並沒有官方資訊證實，外界也不宜直接畫上等號。

如今陸網流傳一張疑似趙麗穎對接團隊9月28日發布的內容截圖，針對粉絲關心的工作進度，對方透露她近期主要是「遵醫囑休養調整的狀態」，因此進組及其他工作安排目前沒有可以同步的具體內容。

至於健康狀況，對接方面則表示，她已經「做了一次比較全面的深度檢查」，目前「狀態恢復得很穩定」。這番說法也讓不少粉絲稍微放下心來。從目前流傳的回應來看，趙麗穎近期仍以身體休養為優先，至於何時恢復拍戲或投入其他工作，則尚未公布明確時間表。

趙麗穎身體狀況亮紅燈。（取材自微博）
趙麗穎身體狀況亮紅燈。（取材自微博）

趙麗穎身體狀況亮紅燈。（取材自微博）
趙麗穎身體狀況亮紅燈。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 內文指出，她在活動開始前突然身體不適，經過約40分鐘仍無法登台，最後由團隊緊急送醫並取消活動，工作室也隨後發文向粉絲與品牌致歉。

  • 流傳內容稱她目前以遵醫囑休養調整為主，進組及其他工作暫時沒有可同步的具體安排；同時表示她已做過一次較全面的深度檢查，狀態恢復得很穩定。

  • 因她過去曾被傳在拍攝《宮鎖沉香》時摔馬受傷，也有《楚喬傳》期間膝蓋積液、肋骨骨裂等說法，因此不少網友猜測此次不適是否與舊傷相關，但目前並無官方證實。

趙麗穎

上一則

整形風波後露面 王鶴棣：哥們兒好得很 網讚一言勝千語

下一則

64歲金凱瑞第3度結婚 迎娶小32歲女友 今年才公開示愛喊：我愛妳

延伸閱讀

「珍珠港」女星瘦成皮包骨 刪光照片發怪異動態「我放棄了」

「珍珠港」女星瘦成皮包骨 刪光照片發怪異動態「我放棄了」
唐治平女友控工會2年沒伸援手 曹雨婷駁：曾替他爭取工作

唐治平女友控工會2年沒伸援手 曹雨婷駁：曾替他爭取工作
尹恩惠嚴重過敏「手變黑、全身腫」 自爆曾被恐慌症折磨

尹恩惠嚴重過敏「手變黑、全身腫」 自爆曾被恐慌症折磨
陷整形私處風波… 王鶴棣首露面 談「哥們的哥們兒」網笑翻

陷整形私處風波… 王鶴棣首露面 談「哥們的哥們兒」網笑翻

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17
圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

2026-09-25 22:23
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成
超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯