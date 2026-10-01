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郭曉東又翻車 曬素人私信引眾怒 火速道歉：我做錯了

娛樂新聞組／即時報導
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郭曉東曬素人私信引眾怒，火速發文道歉「我確實做錯了」。（取材自娛站）
郭曉東曬素人私信引眾怒，火速發文道歉「我確實做錯了」。（取材自娛站）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：郭曉東公開素人私信未打碼，引發網友質疑與眾怒。
  • 重點二：他刪文致歉並自責認錯，表示會深刻反省與接受監督。
  • 重點三：過往婚姻觀、綜藝表現與角色爭議，累積其翻車印象。

AI摘要

文章摘要整理：

郭曉東因公開未打碼的素人私信遭批評，隨後刪文道歉；文中也回顧他過去在婚姻觀、綜藝表現與戲劇角色上的多次爭議。

中國娛樂圈最讓人唏噓的「反差演員」大概就是男星郭曉東了；最近又因曬素人私信引發眾怒，他火速發文道歉自我反省：「確實做錯了」。

郭曉東過去憑藉「推拿」、「新結婚時代」、「小巷人家」等多部作品，樹立起演技紮實的實力派形象；然而，戲外的他，卻屢因言行失當與分寸感缺失引發爭議，陷入「戲裡好評、戲外翻車」的困境。

近期，郭曉東參與綜藝節目「披荊斬棘」引發討論。節目中他負責為隊友拍照，成片效果平平，遭網友調侃拖累團隊。一名素人粉絲私信勸說：「別再拖小瀋陽後腿了，求你了。」未料郭曉東將該私信截圖公開，未隱去對方的頭像與暱稱，並附文反問：「那你覺得我該怎麼辦？」此舉迅速引發輿論討伐。

大眾質疑明星與素人話語權嚴重不對等，公開未打碼的私信極易引發人肉搜尋與網路暴力。隨著爭議發酵，郭曉東刪除該貼文並發文致歉，表示自己深刻反省，承認犯錯並接受各界監督。

然而，這並非郭曉東首次因言行引發輿論風波。早在2018年，他與妻子程莉莎參加夫妻真人秀時，其婚姻觀念便曾招致批評。他在節目中透露，不允許妻子穿過膝短裙，且出門必須提前報備。程莉莎十幾年全職照顧家庭、甚至許久未拿過家裡鑰匙的相處模式，被不少網友指責充滿大男子主義與刻板偏見。2021年程莉莎參加「乘風破浪的姐姐」遭淘汰後，郭曉東一句「回家做飯」的發言，再度被指忽視妻子的個人價值。

除綜藝節目中的言行爭議，郭曉東在影視創作上的發揮亦曾引發討論。在熱播劇「小巷人家」中，他飾演的「莊超英」因偏袒原生家庭、委屈妻女的設定讓觀眾大感窒息。妻子程莉莎隨後透露，劇中多句引發爭議的窒息台詞，實際上是郭曉東在拍攝現場的即興加戲，當時他並未察覺台詞背後的三觀問題，直到劇集播出、面對全網批評後才後知後覺。

此外，他在「披荊斬棘」錄製期間，亦因團隊競技環節多次失誤拖累成績，引發觀眾對前輩過度被照顧、影響節目公平性的討論。

精華 FAQ

  • 因為他把一名素人粉絲的私信截圖公開，卻未遮蔽頭像與暱稱，還直接回問對方；此舉被認為放大素人風險，容易引發人肉搜尋與網路暴力。

  • 爭議發酵後，他先刪除相關貼文，接著公開道歉，表示自己確實做錯了，並強調會深刻反省、承認錯誤，也願意接受外界監督。

  • 文章提到他曾因婚姻觀被批評大男子主義，像是不准妻子穿短裙、要求外出報備；也因說妻子「回家做飯」挨轟，另在《小巷人家》與綜藝中屢有爭議。

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