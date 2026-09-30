黃安搶先喊「祖國生日快樂」 中國國慶台灣第一人發文「嗆你奈我何」

黃安今年搶先慶祝中國國慶。(摘自黃安微博)

AI摘要 文章摘要整理： 黃安在中國國慶前夕提前於微博發文祝賀，並以紅色影片強調祖國生日快樂與建國77周年，再度因立場與爭議言論受到關注。

10月1日是中國國慶日，不少在中國發展的台灣藝人過去都曾透過微博 轉發相關貼文或送上祝賀。今年國慶前夕，長期在中國生活、經常發表兩岸相關言論的藝人黃安率先發文，提前一天在微博喊話「熱烈慶祝祖國生日快樂」，再度引發關注。

中國每年10月1日舉行國慶相關活動，中國官媒「央視」、「人民日報」等也會在社群平台發布相關內容。過去曾多次在國慶日轉發相關貼文的歐陽娜娜，今年截至目前尚未公開發聲，反而是黃安提前在9月30日發文祝賀。

黃安在微博曬出影片，畫面以紅色為主要元素，他身穿深色上衣、繫著紅色領巾，並寫下「熱烈慶祝祖國生日快樂！」影片中也出現「熱烈慶祝中華人民共和國成立77周年」、「我愛你中國」及「1949～2026」等字樣，提前向中國國慶送上祝賀。

黃安長年居住中國，過去也曾多次公開表達對中國的認同，因此每逢兩岸議題或中國重要節日，相關發言經常受到台灣網友關注。先前他也曾因健保議題引發爭議，遭質疑長期在中國生活，返台期間卻使用健保就醫、領藥，他當時曾在微博回應「我就是爽用健保」、「你奈我何」，相關言論也引發討論。