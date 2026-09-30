黃安搶先喊「祖國生日快樂」 中國國慶台灣第一人發文「嗆你奈我何」
黃安在中國國慶前夕提前於微博發文祝賀，並以紅色影片強調祖國生日快樂與建國77周年，再度因立場與爭議言論受到關注。
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黃安在中國國慶前夕提前於微博發文祝賀，並以紅色影片強調祖國生日快樂與建國77周年，再度因立場與爭議言論受到關注。
10月1日是中國國慶日，不少在中國發展的台灣藝人過去都曾透過微博轉發相關貼文或送上祝賀。今年國慶前夕，長期在中國生活、經常發表兩岸相關言論的藝人黃安率先發文，提前一天在微博喊話「熱烈慶祝祖國生日快樂」，再度引發關注。
中國每年10月1日舉行國慶相關活動，中國官媒「央視」、「人民日報」等也會在社群平台發布相關內容。過去曾多次在國慶日轉發相關貼文的歐陽娜娜，今年截至目前尚未公開發聲，反而是黃安提前在9月30日發文祝賀。
黃安在微博曬出影片，畫面以紅色為主要元素，他身穿深色上衣、繫著紅色領巾，並寫下「熱烈慶祝祖國生日快樂！」影片中也出現「熱烈慶祝中華人民共和國成立77周年」、「我愛你中國」及「1949～2026」等字樣，提前向中國國慶送上祝賀。
黃安長年居住中國，過去也曾多次公開表達對中國的認同，因此每逢兩岸議題或中國重要節日，相關發言經常受到台灣網友關注。先前他也曾因健保議題引發爭議，遭質疑長期在中國生活，返台期間卻使用健保就醫、領藥，他當時曾在微博回應「我就是爽用健保」、「你奈我何」，相關言論也引發討論。
他在9月30日搶先於微博發文，寫下「熱烈慶祝祖國生日快樂」，並搭配紅色主題影片，提前為中國國慶送上祝賀，引發外界注意。 影片畫面以紅色為主，並出現「熱烈慶祝中華人民共和國成立77周年」、「我愛你中國」及「1949～2026」等字樣，呈現濃厚的慶賀氛圍。 因他長年居住中國，經常發表兩岸相關言論，且先前曾因健保爭議回嗆「我就是爽用健保」、「你奈我何」，使其每逢相關節日或議題都備受關注。
精華 FAQ
他在9月30日搶先於微博發文，寫下「熱烈慶祝祖國生日快樂」，並搭配紅色主題影片，提前為中國國慶送上祝賀，引發外界注意。
影片畫面以紅色為主，並出現「熱烈慶祝中華人民共和國成立77周年」、「我愛你中國」及「1949～2026」等字樣，呈現濃厚的慶賀氛圍。
因他長年居住中國，經常發表兩岸相關言論，且先前曾因健保爭議回嗆「我就是爽用健保」、「你奈我何」，使其每逢相關節日或議題都備受關注。
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