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趙麗穎「緊急送醫」後團隊鬆口揭真相 女神健康狀況衝熱搜

記者陳穎／即時報導
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趙麗穎身體狀況亮紅燈。(摘自微博)
趙麗穎身體狀況亮紅燈。(摘自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

趙麗穎今年8月因突發身體不適取消品牌活動後，近日流出團隊回應指出她正以休養為主，完成深度檢查且恢復穩定，暫無明確復工時間。

中國女星趙麗穎近年演藝事業持續攀升，工作邀約不斷，今年8月原定出席品牌直播活動，卻在活動開始前突然身體不適，經過約40分鐘仍無法登台，最後緊急送醫並取消活動，消息一出讓粉絲相當擔心。事隔一個多月，近日陸網流傳疑似趙麗穎對接團隊於28日發布的最新回應，首度透露她目前的身體狀況及工作安排，強調近期將以休養為優先。

趙麗穎當時原定現身品牌直播活動，卻在開始前突然身體不適，無法按照原定計畫登台。工作室隨後發文致歉，表示「由於趙麗穎女士突發身體不適，目前無法完成本次活動」，經團隊與品牌緊急溝通後，決定取消活動，也向已等待許久的粉絲表達歉意，並表示若後續確定直播補檔時間，將第一時間通知。

由於趙麗穎當天突然取消活動，之後也鮮少公開說明身體狀況，讓外界持續關注她究竟發生什麼事。近日微博更出現「趙麗穎身體到底怎麽了」相關關鍵字，引發網友討論，也有人猜測是否與過去拍戲留下的傷勢有關。

趙麗穎過去拍攝「宮鎖沉香」時，曾傳出拍攝期間從馬上摔落並造成腰部受傷；拍攝「楚喬傳」期間，也曾有膝蓋積液、肋骨骨裂等相關說法。不過，這些過往傳聞與她此次身體不適之間是否存在關聯，目前並沒有官方資訊證實，外界也不宜直接畫上等號。

如今陸網流傳一張疑似趙麗穎對接團隊9月28日發布的內容截圖，針對粉絲關心的工作進度，對方透露她近期主要是「遵醫囑修養調整的狀態」，因此進組及其他工作安排目前沒有可以同步的具體內容。

至於健康狀況，對接方面則表示，她已經「做了一次比較全面的深度檢查」，目前「狀態恢復得很穩定」。這番說法也讓不少粉絲稍微放下心來。從目前流傳的回應來看，趙麗穎近期仍以身體休養為優先，至於何時恢復拍戲或投入其他工作，則尚未公布明確時間表。

精華 FAQ

  • 內文指出，她在活動開始前突然身體不適，經過約40分鐘仍無法登台，最後只能緊急送醫並取消活動，讓現場與粉絲都相當意外。

  • 工作室發文致歉，表示因趙麗穎突發身體不適無法完成活動，經與品牌緊急溝通後決定取消，並承諾若有直播補檔時間，會第一時間通知。

  • 流出的回應稱她目前以遵醫囑休養調整為主，進組與其他工作暫無可同步的具體安排；健康方面已做較全面的深度檢查，狀態恢復得很穩定。

趙麗穎

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