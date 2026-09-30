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戲說從頭／李現新劇觀眾看不懂？ 「我不是大師」前3集重新剪輯上架

娛樂新聞組／綜合報導
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李現(左)、李一桐在「我不是大師」中不乏精采對手戲。(取材自微博)
李現(左)、李一桐在「我不是大師」中不乏精采對手戲。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《我不是大師》因前3集資訊量過大遭觀眾反映難懂，劇組遂將前三集重新剪輯上架，理順時間線並補強關鍵暗線，引發討論與追劇熱潮。

由陸劇男神李現搭檔女星李一桐主演的懸疑冒險新劇「我不是大師」，開播三天後雙平台熱度一路飆升，然而初期因劇情資訊量過大、節奏飛快，讓不少觀眾直呼「看不懂」；劇組因此展現極大誠意，近日悄悄將前三集「返場維修」，推出全新剪輯版本重新上線，此舉引爆全網討論。

「我不是大師」故事圍繞著江湖騙局與懸疑冒險展開。李現飾演的男主角「上官誠明」，因一場意外被迫頂替「呂如晦」的身分，涉險捲入危機四伏的江湖局中局；女主角李一桐則打破過往溫柔甜美的形象，飾演戲班花旦出身的帶感惡女「江飛燕」。她一開口就能將人騙得團團轉，眼神柔中帶刀。

有觀眾反映前三集因採用倒敘與多條時間軸交錯，加上大量江湖黑話與複雜的騙局設計，導致觀影門檻過高，難以消化。重新上線的新版前三集，針對時間線進行了大幅度的整理與優化，不僅讓上官誠明頂替入局的核心邏輯更加順暢，更重新精準打磨了各項暗線伏筆。

其中最令粉絲驚喜的是，新剪輯揭示一項關鍵細節——原來八年前在水下死死拖住上官誠明的神祕人，正是江飛燕。這條隱藏暗線的重塑，瞬間拉滿兩人盤根錯節的宿命與江湖懸疑氛圍。

這波誠意十足的「售後維修」引來全網一致大讚。許多早已追劇的粉絲驚喜直呼，「有了二刷理由，線索通了，一切就通了」。先前被複雜節奏勸退的路人觀眾也紛紛倒戈入坑。

精華 FAQ

  • 因為開播後雖熱度飆升，但前三集採倒敘、多時間軸與大量江湖黑話，讓不少觀眾覺得資訊過載、難以理解；劇組因此重新整理節奏與線索後上架。

  • 新版重點是重新梳理時間線，讓上官誠明頂替入局的脈絡更順，也更精準地打磨暗線伏筆，使騙局設計與人物關係的理解門檻明顯降低。

  • 新版揭示八年前在水下死死拖住上官誠明的神祕人，其實就是江飛燕，這條暗線讓兩人的宿命關係與江湖懸疑感瞬間升溫，也帶動討論熱度。

李現

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