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成毅赴香港拍戲引爆追星熱 獲封「行走財神爺」

娛樂新聞組／綜合報導
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成毅赴香港拍攝新劇「狩謊」，引爆追星觀光熱潮。(取材自微博)
成毅赴香港拍攝新劇「狩謊」，引爆追星觀光熱潮。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

成毅赴香港拍攝懸疑新劇《狩謊》掀起追星觀光熱潮，旅發局順勢推出取景打卡路線，並帶動當地住宿、餐飲與文創消費全面升溫。

大陸男星成毅近日赴香港拍攝懸疑刑偵新劇「狩謊」，不僅劇組引發極大關注，更在當地掀起一股驚人的「追星觀光熱潮」。成毅所到之處均吸引海量粉絲跨城追星，外景場地天天擠滿人潮，甚至被多家香港主流媒體封為「行走的財神爺」與「活體GDP」，強勢帶動香港本地旅遊經濟。

有意思的是，香港旅遊發展局（旅發局）特地為拍攝中的新劇推出官方打卡路線，發布「跟上成毅腳步，打卡「狩謊」取景地」攻略，指引遊客造訪油麻地警署、赤柱海濱及香港醫學博物館等核心拍攝地。與其合作的香港影后衛詩雅也公開笑稱，成毅將香港經濟帶得非常好，「我們每去一個地方都變成了景點」。

隨著大批內地與海外粉絲湧入香港，相關旅遊產業鏈全線啟動。取景地周邊的飯店入住率暴漲近四成，特色茶餐廳客流與翻台率翻倍，連片場旁水果攤也因成毅順手摸過一顆蘋果，瞬間被粉絲搶購一空。此外，油麻地警署文創店販售的同款「見習督察」肩章更一度熱銷斷貨，足見其超強的商業號召力。

據悉，「狩謊」由「寒戰」導演陸劍青執導，成毅在劇中飾演身負祕密且身手凌厲的心理學家「林彥廷」，講述其憑藉敏銳洞察力解開重重懸案的犯罪推理故事。卡司集結中港兩地的實力派星光，包括金像獎影后衛詩雅、余文樂、肖順堯、張頌文，以及徐崢、袁詠儀、曾志偉、李若彤、歐陽震華與古天樂等大咖客串助陣，超強陣容也讓該劇未播先火。

精華 FAQ

  • 他此次在香港拍攝懸疑刑偵新劇《狩謊》，因人氣高、粉絲跨城追星踴躍，加上港媒熱議，讓劇組與外景地迅速成為焦點。

  • 旅發局特地發布官方打卡路線，帶遊客走訪油麻地警署、赤柱海濱及香港醫學博物館等取景地，讓追劇熱潮直接轉化為觀光行程。

  • 取景地周邊飯店入住率、茶餐廳客流與翻台率明顯上升，水果攤與文創店也被帶動熱賣，顯示其帶來可觀的旅遊與消費效益。

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