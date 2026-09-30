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走了Luke又來Richard？ 魏大勛接棒井柏然 新劇繼續耍帥

娛樂新聞組／綜合報導
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魏大勛在新劇中飾演的「Richard」也是職場菁英。(取材自微博)
魏大勛在新劇中飾演的「Richard」也是職場菁英。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

井柏然與魏大勛先後在職場劇中耍帥走紅，兩部作品雖有北京國貿天台等相似設定，卻因人設反差與檔期接力，引發觀眾熱議。

陸劇圈近日最熱門話題莫過於「走了一個Luke，又來一個Richard」。剛在都市劇「早春晴朗」中被井柏然飾演的「Luke」（欒念）虐得心肝疼的觀眾，一轉眼又無縫接入新劇「無可取代」中魏大勛飾演的「Richard」（葉信之）。兩位男主角相繼引爆職場劇迷的追劇狂熱，還有網友直呼「兩人都太帥了」。

細心觀眾發現，上述兩部劇設定上有驚人巧合。兩名男主的職場皆選在北京，標誌性的取景地也不約而同設在「國貿天台」，劇情脈絡亦同為業界頂尖男上司在帶教過程中與職場新人擦出愛火。

面對如此高度雷同的背景，不少網友打趣「北京職場的男主角是不是都在實行輪班制」、「現在國貿天台成了職場劇標配？」業內特別澄清，「無可取代」為編劇張巍的原創劇本，開拍時間早於改編自小說的「早春晴朗」，純粹是播出檔期湊巧形成的無縫接力。

雖然背景框架相似，但兩位男主的個人魅力與感情觀卻截然不同。井柏然飾演的Luke身為廣告圈頂尖高層，性格清冷傲嬌、毒舌嚴苛，他對女主角採取的是「打壓式教育」，愛得深沉卻內斂曲折；魏大勛飾演的Richard則屬於諮詢行業的業界大咖，性格沉穩包容、溫柔理智。他以「托舉型」的姿態帶領女主升級打怪，給予對方滿滿的安全感。

許多網友表示，剛送走心碎的Luke，就被Richard的溫柔體貼治癒了，大讚魏大勛將職場菁英感詮釋得極具說服力。

井柏然在「早春晴朗」中飾演「Luke」欒念。(取材自微博)
井柏然在「早春晴朗」中飾演「Luke」欒念。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為井柏然在《早春晴朗》飾演的Luke才讓觀眾沉浸其中，魏大勛在《無可取代》飾演的Richard又接力登場，形成無縫銜接的追劇感受。

  • 兩劇都把職場放在北京，且重要取景點同樣是國貿天台，劇情也都是業界頂尖男上司在帶教過程中，與職場新人發展出感情。

  • Luke屬於清冷傲嬌、毒舌嚴苛的打壓型上司，愛得深但表達內斂；Richard則沉穩包容、溫柔理智，以托舉式帶領女主成長，更有安全感。

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