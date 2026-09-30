3年前「歸路」被挖 井柏然吻譚松韻很罪惡：她像小姑娘

井柏然(左)、譚松韻在「歸路」吻戲舊照被翻出。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 譚松韻與井柏然3年前合作《歸路》的吻戲近日被重新挖出熱議，井柏然曾坦言因她娃娃臉而拍得有些心理負擔，但兩人戲外互動自然、默契十足。

譚松韻、井柏然3年前合作都市情感劇「歸路」，如今因兩人新戲「早春晴朗」、「蘭香如故」接棒熱播，劇中吻戲再度被網友「考古」，相關片段竟上熱搜。當年井柏然拍攝親密戲時，曾坦言面對譚松韻的娃娃臉，心裡一度有些罪惡感，「看起來太像小姑娘」。其實37歲的井柏然，也就大譚松韻1歲而已。

「早春晴朗」已播畢，但因井柏然與女友劉雯急著曬愛，鐵粉認為他炒孫千CP後變臉太快，憤而發出怒吼，連李榮浩都受波及。此外，井、孫在見面會上復刻牽手名場面，隔天殺青酒就分開離場，一副很不熟模樣，這樣的衝擊感也引發鐵粉不滿。

有意思的是，每當井柏然出狀況，很快就有新的事情上熱搜，例如井柏然因上述事件被「僅退款」後，就挖出他和譚松韻舊劇「歸路」吻戲橋段；井柏然當時曾透露，拍親密戲時需克服一些心理障礙，原因是譚松韻長著一張娃娃臉，讓他覺得對方看起來很像小姑娘，因此在進入角色前，自己有些心理負擔。不過這分顧慮並沒有影響兩人的合作。

譚松韻與井柏然同樣走自然派表演路線，過去受訪曾談到合作默契，譚松韻形容彼此幾乎沒有需要適應的過程，井柏然的表演也讓她覺得舒服、有代入感。

有趣的是，兩人在戲裡是分隔多年後重逢、感情深藏不露的情人，戲外卻完全是另一種畫風。拍攝現場兩人經常互相鬥嘴，譚松韻也時常逗井柏然，讓原本需要醞釀情緒的場面不時笑場。