頒獎典禮變老友茶話會 「胡歌、閻妮別鬧了」衝上熱搜

閻妮(中)被問到若獲獎「第一個最想擁抱誰」，她斜瞥了身旁的胡歌(左)一眼。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 第33屆中國電視金鷹獎上，胡歌與閻妮以自然鬥嘴和默契互動成為焦點，現場笑聲不斷，也讓網友直呼像老友茶話會。

第33屆中國電視金鷹獎頒獎典禮上，除了各項大獎揭曉的張力之外，全場最大焦點莫過於胡歌 、閻妮這對「神仙CP」的重逢。兩人台下鬥嘴、台上笑聲不斷，不僅一秒登上熱播，更被全網粉絲瘋狂刷屏：「胡歌閻妮求求你們別鬧了，簡直是把頒獎典禮當成了老友茶話會」。

頒獎現場，主持人問閻妮若順利獲獎「第一個最想擁抱誰」。面對這道考題，閻妮並未直接回答，而是將目光「斜斜一瞥」身旁的胡歌。這個滿載老友默契與狡黠的眼神，瞬間引爆全場笑聲，被網友封為本屆金鷹獎「最出圈鏡頭」。

面對主持人進一步追問，閻妮隨即以招牌的「微醺感」幽默化解，笑稱「左右逢源一下，兩個都抱更熱鬧」。據悉，她另一側坐著女星楊紫 。一句話不僅化解現場氣氛，也再次展現閻式幽默。

胡歌與閻妮的緣分可追溯至2014年經典劇集「生活啟示錄」，當時兩人飾演相差6歲的姐弟戀，時隔12年，兩人依然維持著最真實的互動模式。日前在「灣區升明月」晚會上，胡歌清唱「想把我唱給你聽」逗得閻妮爆發標誌性「雷霆大笑」，被胡歌現場調侃「不是微醺，是微大醺」。

相比於頒獎典禮上刻意安排的客套寒暄，胡歌與閻妮這種「毫無包袱」的熟人局互動，展現了演藝圈難能可貴的鬆弛感與真性情。不少網友紛紛留言表示，「看著他們打鬧，就像看到認識多年的好朋友一樣舒心」。