頒獎典禮變老友茶話會 「胡歌、閻妮別鬧了」衝上熱搜
第33屆中國電視金鷹獎上，胡歌與閻妮以自然鬥嘴和默契互動成為焦點，現場笑聲不斷，也讓網友直呼像老友茶話會。
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第33屆中國電視金鷹獎上，胡歌與閻妮以自然鬥嘴和默契互動成為焦點，現場笑聲不斷，也讓網友直呼像老友茶話會。
第33屆中國電視金鷹獎頒獎典禮上，除了各項大獎揭曉的張力之外，全場最大焦點莫過於胡歌、閻妮這對「神仙CP」的重逢。兩人台下鬥嘴、台上笑聲不斷，不僅一秒登上熱播，更被全網粉絲瘋狂刷屏：「胡歌閻妮求求你們別鬧了，簡直是把頒獎典禮當成了老友茶話會」。
頒獎現場，主持人問閻妮若順利獲獎「第一個最想擁抱誰」。面對這道考題，閻妮並未直接回答，而是將目光「斜斜一瞥」身旁的胡歌。這個滿載老友默契與狡黠的眼神，瞬間引爆全場笑聲，被網友封為本屆金鷹獎「最出圈鏡頭」。
面對主持人進一步追問，閻妮隨即以招牌的「微醺感」幽默化解，笑稱「左右逢源一下，兩個都抱更熱鬧」。據悉，她另一側坐著女星楊紫。一句話不僅化解現場氣氛，也再次展現閻式幽默。
胡歌與閻妮的緣分可追溯至2014年經典劇集「生活啟示錄」，當時兩人飾演相差6歲的姐弟戀，時隔12年，兩人依然維持著最真實的互動模式。日前在「灣區升明月」晚會上，胡歌清唱「想把我唱給你聽」逗得閻妮爆發標誌性「雷霆大笑」，被胡歌現場調侃「不是微醺，是微大醺」。
相比於頒獎典禮上刻意安排的客套寒暄，胡歌與閻妮這種「毫無包袱」的熟人局互動，展現了演藝圈難能可貴的鬆弛感與真性情。不少網友紛紛留言表示，「看著他們打鬧，就像看到認識多年的好朋友一樣舒心」。
最受關注的是胡歌與閻妮的互動。兩人在台下與台上頻頻鬥嘴、笑聲不斷，讓原本莊重的頒獎典禮瞬間變得輕鬆，也迅速衝上熱搜。 面對主持人追問，閻妮沒有直接回答，而是先斜眼看向身旁的胡歌，之後又笑說左右逢源、兩個都抱更熱鬧，成功化解現場氣氛。 兩人的默契可追溯到2014年的《生活啟示錄》，多年後依然自然打鬧、毫無包袱，展現出熟人之間的鬆弛感，也因此被網友形容像老朋友聚會。
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最受關注的是胡歌與閻妮的互動。兩人在台下與台上頻頻鬥嘴、笑聲不斷，讓原本莊重的頒獎典禮瞬間變得輕鬆，也迅速衝上熱搜。
面對主持人追問，閻妮沒有直接回答，而是先斜眼看向身旁的胡歌，之後又笑說左右逢源、兩個都抱更熱鬧，成功化解現場氣氛。
兩人的默契可追溯到2014年的《生活啟示錄》，多年後依然自然打鬧、毫無包袱，展現出熟人之間的鬆弛感，也因此被網友形容像老朋友聚會。
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