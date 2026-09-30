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金鷹獎于和偉稱帝、宋佳封后 「生命樹」奪3獎成大贏家

娛樂新聞組／綜合報導
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于和偉憑藉「沉默的榮耀」獲金鷹獎最佳男主角。(新華社)
于和偉憑藉「沉默的榮耀」獲金鷹獎最佳男主角。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

第33屆中國電視金鷹獎在長沙揭曉，于和偉與宋佳分封帝后，朱亞文、梅婷獲配角獎，而《生命樹》則以3項大獎成為全場最大贏家。

第33屆中國電視金鷹獎頒獎典禮在湖南長沙舉行，于和偉、宋佳分別憑「沉默的榮耀」、「山花爛漫時」榮登帝后；朱亞文、梅婷則分獲最佳男女配角，其中朱亞文出道23年首度拿下官方獎項，領獎時一度哽咽，成為典禮現場話題焦點。

宋佳憑藉「山花爛漫時」獲金鷹獎最佳女主角獎。(新華社)
宋佳憑藉「山花爛漫時」獲金鷹獎最佳女主角獎。(新華社)

于和偉此次以「沉默的榮耀」中的吳石一角獲得最佳男主角，擊敗王仁君、王寶強、王驍、胡歌及郭京飛等強勁對手；宋佳則以「山花爛漫時」張桂梅一角，從馬伊琍、任素汐、閻妮、吳越及楊紫等競爭者中勝出。

于和偉接過獎座時表示，「是角色讓我去了解更多的靈魂」，字裡行間滿是對表演的敬畏；二度封后的宋佳也坦言，榮譽屬於張桂梅校長，感性表示「對角色赤誠、對作品敬畏不分高下」。

配角獎同樣受到矚目。朱亞文憑「太平年」獲最佳男配角，這也是他從影23年來首次獲得官方獎項認可。站上領獎台時，他情緒明顯激動，談到觀眾長久以來的陪伴與肯定時一度哽咽，並表示未來會珍惜與角色及觀眾的每一次緣分。梅婷憑「生命樹」飾演援青醫師張勤勤拿下最佳女配角，她領獎時特別提到合作演員楊紫，感謝對方在拍攝過程中的努力與堅持。

其他獎項方面，「生命樹」一舉拿下最佳電視劇、最佳編劇、最佳女配角，堪稱成為全場最風光霸主。另外，包括「我的阿勒泰」、「生萬物」、「太平年」、「山花爛漫時」、「西北歲月」、「沉默的榮耀」、「我是刑警」及「浴血榮光」等八部作品獲選優秀電視劇。

本屆典禮以「全民追更」為核心概念，將頒獎環節融入片場場景，採劇情式開獎及場景化頒獎方式，何炅、沈夢辰擔任主持，馬麗也擔任特邀嘉賓。舞台以「金鷹浪潮」為設計概念，並安排多組演出及劇組聚首環節，讓頒獎典禮除了公布獎項，也回顧電視劇作品與觀眾之間的情感連結。

朱亞文從影23年來首次獲得官方獎項認可。(取材自微博)
朱亞文從影23年來首次獲得官方獎項認可。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 最佳男主角由于和偉以《沉默的榮耀》奪得，最佳女主角則由宋佳憑《山花爛漫時》封后，兩人分別擊敗多位實力派演員勝出。

  • 朱亞文憑《太平年》拿下最佳男配角，這也是他出道23年來首次獲得官方獎項；梅婷則以《生命樹》中的援青醫師張勤勤獲最佳女配角。

  • 《生命樹》一舉拿下最佳電視劇、最佳編劇與最佳女配角3項大獎，成為本屆典禮最風光的作品之一，也展現整體製作實力。

胡歌 楊紫

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