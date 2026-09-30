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陷整形私處風波… 王鶴棣首露面 談「哥們的哥們兒」網笑翻

娛樂新聞組／即時報導
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王鶴棣面對傳聞，以一貫輕鬆幽默的方式向外界報平安。(取材自微博)
王鶴棣面對傳聞，以一貫輕鬆幽默的方式向外界報平安。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

王鶴棣因私處整形失敗傳聞纏身後，首度現身《你好，星期六》錄影，以輕鬆幽默的「報平安」方式回應，工作室也已闢謠並報警處理。

大陸男星王鶴棣近日現身錄製熱門綜藝節目「你好，星期六」，這也是他陷入私處整形手術失敗傳聞後首次公開露面。面對近日網路瘋傳的匿名聊天紀錄，王鶴棣沒有長篇解釋，也未再拉高事件討論度，反而以一貫輕鬆幽默的方式向外界報平安，「給大家報個平安，哥們兒最近好得很，哥們的哥們兒也很好」，短短一句話曝光後，立即引發網友熱議。

日前網路突然流傳一張匿名聊天紀錄，內容惡意影射王鶴棣接受私處整形手術失敗，消息迅速擴散，引發粉絲及網友關注。對此，王鶴棣工作室第一時間發文闢謠，並表示已報警處理，但相關傳聞仍在網路持續發酵，讓不少粉絲相當擔心。

時隔多日，王鶴棣現身「你好，星期六」錄影現場。當天他身穿動漫風格造型登台，整體狀態看來相當輕鬆，並未因近日風波顯得沉重。面對外界關心，他沒有選擇再次發表正式聲明，也沒有公開點名批評造謠者，而是直接以「報平安」方式回應，尤其「哥們的哥們兒也很好」這句話，更被認為巧妙帶到近期傳聞。

節目畫面曝光後，網友反應迅速，不少人留言「棣棣太有梗」、「這一句就懂了」、「本人都出來報平安了，粉絲可以放心了」，也有人笑稱「這回應真的很王鶴棣」、「沒有長篇大論，直接一句話解決」。還有網友認為，他以這種自然又帶點幽默的方式回應，比反覆解釋傳聞內容更能避免話題持續擴大。

精華 FAQ

  • 他是在網路瘋傳私處整形手術失敗傳聞後，首次公開現身《你好，星期六》錄影現場。這次露面被外界視為對風波的間接回應，也讓粉絲特別關注他的狀態。

  • 他沒有長篇解釋，也沒有點名批評造謠者，而是以幽默方式說「給大家報個平安，哥們兒最近好得很，哥們的哥們兒也很好」，用輕鬆口吻化解話題。

  • 工作室第一時間發文闢謠，並表示已報警處理；網友則對他的機智回應反應熱烈，認為比反覆澄清更能避免傳聞持續擴大，也紛紛留言替他打氣。

王鶴棣

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