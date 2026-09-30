離婚4年罕同框… 孫怡平遙影展奪后 董子健台下露出這「眼神」

董子健被捕捉到專注看著台上的孫怡，臉上帶著微微笑意。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 孫怡在第10屆平遙國際電影展奪下最佳女演員，台下前夫董子健平和注視、鼓掌支持的畫面掀起熱議，網友也再度討論兩人離婚後的體面互動。

第10屆平遙國際電影展的頒獎夜上，女星孫怡憑藉電影「愛情笑話」奪得最佳女演員殊榮。當她接過獎座、在台上哽咽發表獲獎感言時，導播迅速將鏡頭切向了坐在台下的前夫董子健。這一幕瞬間引爆網路，「董子健看孫怡獲獎的眼神」隨即登頂熱搜。

從畫面中可見，董子健並未刻意避嫌或顯得僵硬，而是目光平和且專注地注視著舞台上的孫怡，臉上帶著微微笑意，並隨著全場節奏真誠地送上掌聲。沒有過度的戲劇化情緒，也沒有絲毫難堪，只有對一位優秀演員成就的肯定與祝福。

這段被導播捕捉到的「名場面」，引發全網熱烈討論。有部分懷舊的網友感嘆這是「過期糖」，回憶起兩人2016年高調官宣、2017年結婚生女，再到2022年宣布和平離婚的過往，直呼「眼神裡全是故事，包含了對昔日伴侶的認可」；但更多網友與影迷則選擇理性看待，認為這展現了成年人之間最體面的分寸感。

自2022年離婚後，董子健與孫怡一直被外界視為內娛「體面分手」的典範。兩人不僅共同撫養女兒「大福」，平時亦鮮少炒作緋聞或互相指責，甚至在作品上映時還能以「朋友」身分大方互動。

這次在平遙影展的同框，讓外界看到了兩人從剛離婚時的低調避嫌，走向了徹底的釋然與坦蕩。有網友表示，這或許就是感情落幕後，給彼此最溫柔也最體面的結局。

孫怡奪得平遙國際電影展最佳女演員。(取材自微博)