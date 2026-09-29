王鶴棣捲「下體壞死」疑雲首露面 曝「哥們的哥們兒」現況

王鶴棣被爆下體壞死後首露面。(摘自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 王鶴棣近日遭網傳私密處整形出問題的謠言，工作室已闢謠並報案；他29日錄節目時也以「哥們的哥們兒」幽默回應，親自報平安。

27歲中國花美男王鶴棣 近日無端捲入醫療傳言，網路流傳他接受陰莖增大整形手術後出現問題，甚至衍生出「注射玻尿酸導致栓塞壞死」等說法，引發熱議。

對此，王鶴棣工作室第一時間發聲闢謠，表示相關內容屬於惡意捏造，已完成取證並向公安機關報案。昨（29日）王鶴棣錄製陸綜「你好，星期六」時，也親自以幽默方式回應，當場向粉絲報平安。

王鶴棣當天戴著魯夫草帽登場，主動提及近期網路上的風波，笑著對觀眾說：「給大家報個平安，哥們兒最近好得很，哥們的哥們兒也好得很。」以「哥們的哥們兒」巧妙代稱私密處，既回應外界傳聞，也化解現場尷尬氣氛，讓全場笑聲不斷。

這段話曝光後也迅速引發討論，不少粉絲留言表示「這回應真的太絕了」、「哥們沒事大家就放心了」，王鶴棣本人則疑似因害羞臉紅到脖子，反差模樣也讓現場氣氛更加熱烈。

事實上，王鶴棣工作室日前已針對網路傳言發表聲明，指出近日出現所謂「聊天記錄」等內容，涉及惡意捏造並嚴重損害王鶴棣個人聲譽，工作室已完成相關取證，並向公安機關報案，強調「不會姑息任何侵權行為」。值得注意的是，工作室發布聲明時，更直接標註北京某派出所地標，展現已採取法律行動的態度。

如今王鶴棣本人親自喊話「哥們的哥們兒也很好」，以一句玩笑式回應為這場風波暫時畫下句點。