「蘭香如故」17個女角花草取名 被讚：編劇太神了

鄭合惠子飾演的「杜翠雀」，預示她為向上攀爬不擇手段的黑化命運。(取材自微博)

由劉學義、譚松韻主演的古裝劇「蘭香如故」播出後話題不斷，隨著劇情進入尾聲，最終人物命運也引爆全網熱議。近日熱搜出現「蘭香如故沒有一個名字是白起的」，原來劇中多高達17位女性角色均以花草命名，而這些名字不僅優美，更暗藏了她們各自曲折與堅韌的命運走向，精妙的細節設計讓觀眾直呼「編劇太神了」。

由「步步驚心」、「長相思」作者桐華及蕭樓聯合打造的「蘭香如故」，改編自禾晏山小說「蘭香緣」。劇中每位女角的花草譯名都有深意，女主角許蘭香（譚松韻飾）對應清雅傲骨的「蘭花」，象徵身處泥濘仍本心不改；其母崔雪梅則如「雪中之梅」，象徵捨命護女的剛烈風骨。

高門女子與配角的名字同樣耐人尋味，李夢飾演的「趙星棠」對應美艷卻有「斷腸花」之稱的「海棠」，暗喻其華麗外表下身不由己的無奈；鄭合惠子飾演的軍戶之女「杜翠雀」，其「翠雀」花色雖美卻全株帶毒，預示她為向上攀爬不擇手段的黑化命運。

底層侍女的命名更展現了強韌生命力，劉美含飾演的丫鬟「呂蕺兒」，名字中的「蕺草」即生命力極強的「魚腥草」，代表小人物遭受打壓卻總能頑強存活；侍女「青葙」取自田間野草，象徵忠心能吃苦；「甘棠」因衝撞主家名被強行改叫「鸚哥」，失去名字象徵喪失自我，最後找回本名也代表找回主體性。隨著大結局即將揭曉，這場兼具深意與演技的宅鬥大戲，勢必再創收視與討論高峰。