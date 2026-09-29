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范冰冰姊弟遭追債6700萬人民幣 金主嗆「請還錢」

記者闕志儒／綜合報導
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范冰冰又掀財務糾紛。(取材自微博)
范冰冰又掀財務糾紛。(取材自微博)

中國女星范冰冰與弟弟范丞丞，近日捲入高額債務風暴。影視公司東陽嗨樂影視文化有限公司，日前在微博公布一封名為「范小姐，請還錢！」的公開信，火爆追討高達6700萬元人民幣（約998萬美元）的欠款。投資方怒控，雖然法院早在5年前就判決他們勝訴，但這筆龐大的賠償金至今卻一毛錢都沒拿到，讓他們只好公開發聲，只求對方趕快出面解決。

這起糾紛要回溯到2017年，當時嗨樂影視與范冰冰旗下的無錫愛美神合資拍攝古裝大戲「巴清傳」。豈料後來男女主角雙雙捲入醜聞，導致該劇播出無期，高達數千萬的投資計畫也跟著泡湯。法院在2021年終審判決愛美神必須歸還嗨樂影視投資本金與收益，豈料愛美神竟以破產為由，對這筆債務一直擺爛。投資方眼看心血付諸流水，痛批對方實在太超過。

讓嗨樂影視無法接受的是，他們透過審計報告發現，愛美神在欠債期間，竟將高達2億多元人民幣的資金轉帳給范冰冰的個人工作室，甚至連范丞丞的工作室也收了近千萬元。投資方質疑這根本是把錢統統洗走，企圖糊弄債權人，惡意剋扣本該歸還的欠款。

目前范冰冰方面已經委託北京市藍鵬律師事務所處理相關事宜，但這場牽扯數億元的金錢大戰各說各話，看來還有得吵，外界也只能繼續關注這對姊弟該如何善後。

范丞丞。(取材自微博)
范丞丞。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 嗨樂影視公開追討的金額高達6700萬元人民幣，對象是范冰冰及其弟范丞丞相關公司與工作室，事件因此迅速引發外界關注。

  • 糾紛可追溯到2017年，嗨樂影視與范冰冰旗下的無錫愛美神合資拍攝《巴清傳》，但因主角捲入醜聞導致劇集停擺，後續投資與收益也因此受損。

  • 嗨樂影視表示，審計報告顯示愛美神在欠債期間將2億多元轉給范冰冰個人工作室，范丞丞工作室也收近千萬元，因而質疑資金被轉走以規避清償。

范冰冰 微博 范丞丞

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