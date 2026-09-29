譚松韻新劇「轉嫁苦難」爆爭議 網批：不把女配當人看

女配趙星棠被指是劇中的工具人。(取材自微博)

由譚松韻、劉學義主演的古裝劇「蘭香如故」熱度持續攀升，串流平台站內熱度強勢突破3.2萬大關，大婚橋段的收視占比更一舉衝上42.6%，稱霸同時段收視冠軍。然而，該劇雖挾帶超高人氣，劇情走向卻因「假互助、真工具人」引發極大反彈，主話題「蘭香如故被指不把女配當人看」更登頂熱搜，陷入「物化女配」與「苦難轉嫁」的輿論漩渦。

引發這場風暴的核心導火線，是女配呂蕺兒與女主角許蘭香同陷青樓的情節。劇中，呂蕺兒為了報答女主許蘭香恩情，竟主動提議互換身分，頂替女主接客，成功讓女主角保住清白全身而退。

此外，另一女配角趙星棠死後，不少觀眾甚至討論是否該剝下她的大氅給凍僵的男主林錦岐禦寒，這番言論徹底點燃網友怒火，連帶燒到編劇桐華挨批「連死人的遺體都不放過」、「根本不把女配當人看」。

許多觀眾質疑，編劇陷入了「既要大女主清高完美，又要強行製造戲劇張力」的創作困境。表面上包裝成女性深情厚誼，本質上卻是用底層女配的屈辱與苦難，來為女主角的「貞潔」與男主角的「深情」鋪路。網友指責這種隱性的「價值排序」，依然沒擺脫將失貞或身世坎坷女性當作隨用隨棄資源的陳舊套路。

不過，網上也存在不同聲音。部分劇迷認為，劇情所呈現的正是封建時代女性缺乏選擇權的殘酷處境，呂蕺兒願意替許蘭香承受苦難，也可視為她重情重義、主動作出選擇的人物高光，不能簡單將其歸類為「工具人」。

目前該劇在劇迷「邊罵邊看」下收視與聲量同步飆升，但也讓影視圈重新反思：在提倡女性本位創作的今天，究竟該如何拿捏劇情衝突與角色尊嚴之間的平衡？

女配呂蕺兒被指是劇中的工具人。(取材自微博)