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譚松韻新劇「轉嫁苦難」爆爭議 網批：不把女配當人看

娛樂新聞組／綜合報導
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女配趙星棠被指是劇中的工具人。(取材自微博)
女配趙星棠被指是劇中的工具人。(取材自微博)

由譚松韻、劉學義主演的古裝劇「蘭香如故」熱度持續攀升，串流平台站內熱度強勢突破3.2萬大關，大婚橋段的收視占比更一舉衝上42.6%，稱霸同時段收視冠軍。然而，該劇雖挾帶超高人氣，劇情走向卻因「假互助、真工具人」引發極大反彈，主話題「蘭香如故被指不把女配當人看」更登頂熱搜，陷入「物化女配」與「苦難轉嫁」的輿論漩渦。   

引發這場風暴的核心導火線，是女配呂蕺兒與女主角許蘭香同陷青樓的情節。劇中，呂蕺兒為了報答女主許蘭香恩情，竟主動提議互換身分，頂替女主接客，成功讓女主角保住清白全身而退。

此外，另一女配角趙星棠死後，不少觀眾甚至討論是否該剝下她的大氅給凍僵的男主林錦岐禦寒，這番言論徹底點燃網友怒火，連帶燒到編劇桐華挨批「連死人的遺體都不放過」、「根本不把女配當人看」。

許多觀眾質疑，編劇陷入了「既要大女主清高完美，又要強行製造戲劇張力」的創作困境。表面上包裝成女性深情厚誼，本質上卻是用底層女配的屈辱與苦難，來為女主角的「貞潔」與男主角的「深情」鋪路。網友指責這種隱性的「價值排序」，依然沒擺脫將失貞或身世坎坷女性當作隨用隨棄資源的陳舊套路。

不過，網上也存在不同聲音。部分劇迷認為，劇情所呈現的正是封建時代女性缺乏選擇權的殘酷處境，呂蕺兒願意替許蘭香承受苦難，也可視為她重情重義、主動作出選擇的人物高光，不能簡單將其歸類為「工具人」。

目前該劇在劇迷「邊罵邊看」下收視與聲量同步飆升，但也讓影視圈重新反思：在提倡女性本位創作的今天，究竟該如何拿捏劇情衝突與角色尊嚴之間的平衡？

女配呂蕺兒被指是劇中的工具人。(取材自微博)
女配呂蕺兒被指是劇中的工具人。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 主要因劇情被指用女配的屈辱與苦難，替女主維持清白、替男主鋪墊深情，形成「假互助、真工具人」的敘事，引起大量觀眾反感。

  • 呂蕺兒主動替女主接客承受風險，趙星棠死後還被討論是否剝衣禦寒，讓不少人認為編劇把女配當成可任意犧牲的道具，而非完整角色。

  • 部分劇迷認為，這反映封建時代女性本就缺乏選擇權，呂蕺兒願意替人受苦也可視為重情重義的高光時刻，因此不應簡化成單純的工具人設定。

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