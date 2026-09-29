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那英悼念劉歡 加唱「彎彎的月亮」不申報恐挨罰

娛樂新聞組／綜合報導
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那英在演唱會上臨時加唱劉歡經典歌曲「彎彎的月亮」。(取材自微博)
那英在演唱會上臨時加唱劉歡經典歌曲「彎彎的月亮」。(取材自微博)

中國知名音樂家劉歡病逝，震驚演藝圈，其多年好友的那英在成都開唱時，臨時加唱劉歡的經典代表作「彎彎的月亮」表示哀悼。但演出結束後，有網友指出，由於該曲目未在申報的演唱會歌單中，依據相關規定，主辦方或歌手可能面臨行政處罰與罰款。

那英26日晚在成都舉行「我來，因為你在」巡迴演唱會，原本歡樂的舞台，卻因劉歡離世消息蒙上一層哀傷。得知相識30多年的好友、同為谷建芬門下弟子的劉歡離世，那英臨時換上黑衣，並加唱劉歡經典歌曲「彎彎的月亮」，演唱期間數度哽咽、抬頭望天，以歌聲送別這位良師益友。

沒想到，這段真情流露的致敬演出結束後，卻意外掀起「未報批」爭議。有網友發現，「彎彎的月亮」並未列在該場演唱會原先申報的演出曲目中，質疑臨時增加歌曲是否涉及營業性演出的相關規定。

據了解，那英團隊當天已緊急取得歌曲公開演唱的版權許可，因此並不存在著作權侵權問題，但演出曲目是否需要重新報批，則成為另一層面的爭議。9月28日，成都市金牛區文化體育和旅遊局工作人員回應媒體表示，目前相關單位正在調查核實，若「沒有報批就臨時演唱」，將依法依規處理；至於具體是否涉及行政處罰，則須等待進一步調查結果。

那英方面對此暫未多作回應，演唱會主辦方成都麥知文化傳媒有限公司也僅表示「不方便多說」。

消息曝光後，網路討論迅速升溫。不少網友認為，那英是在得知好友離世當晚臨時起意，以音樂表達哀思，並非刻意更改節目內容，直言若因此受罰未免太過僵化；也有觀點認為，營業性演出的報批制度既然存在，臨時變更曲目仍涉及程序問題，不能單純以情感因素取代規範。相關話題引起爭議。

劉歡和那英同為谷建芬門下弟子。(取材自微博)
劉歡和那英同為谷建芬門下弟子。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為她得知相識30多年的好友劉歡病逝，為表達哀悼與送別之意，臨時換上黑衣並加唱這首經典作品，演唱時多次哽咽，情緒相當激動。

  • 有網友指出，彎彎的月亮並不在原先申報的演唱會曲目中，質疑臨時增加歌曲是否違反營業性演出的報批規定，因而衍生是否可能受罰的討論。

  • 成都金牛區文體旅局表示正在調查核實，若確有未報批就臨時演唱，將依法依規處理；那英方面與主辦方則暫未多作回應，只表示不便多說。

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