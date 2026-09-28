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譚松韻、井柏然3年前吻戲被挖出 他稱「罪惡感」：長得太像小姑娘

記者趙大智／即時報導
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井柏然、譚松韻新戲接棒熱播。(摘自微博)
井柏然、譚松韻新戲接棒熱播。(摘自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

井柏然3年前拍《歸路》吻戲時，因覺得譚松韻長得像小姑娘而曾有罪惡感，如今相關片段又因兩人新戲熱播被網友考古。

譚松韻、井柏然3年前合作都市情感劇「歸路」，如今因兩人新戲「早春晴朗」、「蘭香如故」接棒熱播，劇中吻戲再度被網友「考古」，相關片段竟上熱搜。當年井柏然拍攝親密戲時，曾坦言面對譚松韻的娃娃臉，心裡一度有些罪惡感，直言「看起來太像小姑娘」。其實37歲的井柏然，也就大譚松韻1歲而已。

「早春晴朗」已經播畢，但鐵粉因為不能接受井柏然與女友劉雯急著曬愛，認為他炒孫千CP後變臉變太快，連李榮浩都受到波及，讓人見識到入戲觀眾的執著。就連井、孫在見面會上復刻牽手名場面，隔天殺青酒就分開離場，一副很不熟模樣，這樣的衝擊感也引發熱議。

每當井柏然出狀況，很快就有新的事情上熱搜，巧的是剛好就是最近火紅的「蘭香如故」女主角譚松韻，而且是舊劇。「歸路」改編自同名小說，譚松韻飾演歸曉，井柏然則飾演排爆特警路炎晨，兩人詮釋一段分開多年後重新走在一起的感情。劇中不少親密戲沒有刻意營造強烈激情，而是以較為克制的方式呈現成年男女重逢後的情感拉扯，也因此成為當時討論度較高的橋段。

其中吻戲更因兩人的自然互動受到關注。不過井柏然當時曾透露，拍攝親密戲時其實需要克服一些心理障礙，原因就在於譚松韻長著一張娃娃臉，讓他覺得對方看起來很像小姑娘，因此在進入角色之前，自己多少會有心理負擔。

井柏然、譚松韻在「歸路」吻戲舊照被翻出。(摘自微博)
井柏然、譚松韻在「歸路」吻戲舊照被翻出。(摘自微博)

不過這份顧慮並沒有影響兩人的合作，反而讓戲中的感情呈現得更加收斂。譚松韻與井柏然同樣走自然派表演路線，兩人過去受訪時也曾談到合作默契，譚松韻形容彼此幾乎沒有需要適應的過程，井柏然的表演也讓她覺得舒服、有代入感。

有趣的是，兩人在戲裡是分隔多年後重逢、感情深藏不露的路炎晨與歸曉，戲外卻完全是另一種畫風。拍攝現場兩人經常互相鬥嘴，譚松韻也時常逗井柏然，讓原本需要醞釀情緒的場面不時笑場，形成戲裡深情、戲外搞笑的反差。

精華 FAQ

  • 他曾表示，因為譚松韻有明顯的娃娃臉，拍親密戲時會覺得對方看起來像小姑娘，所以進入角色前一度有心理負擔，但並未影響最終合作表現。

  • 因為譚松韻、井柏然的新戲接連熱播，舊作《歸路》的吻戲片段被網友重新挖出並衝上熱搜，兩人自然又克制的互動也再次引發關注。

  • 戲裡兩人飾演多年後重逢、情感內斂的戀人；戲外卻常互相鬥嘴、逗笑對方，讓原本需要醞釀情緒的拍攝現場充滿輕鬆和笑場氣氛。

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