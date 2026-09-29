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走了Luke又來了Richard？魏大勛接棒井柏然 網讚：兩人都太帥了

娛樂新聞組／即時報導
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魏大勛在新劇中飾演的「Richard」也是職場菁英。(取材自微博)
魏大勛在新劇中飾演的「Richard」也是職場菁英。(取材自微博)

近日，陸劇圈最熱門的話題莫過於「走了一個Luke，又來一個Richard」。剛在都市劇「早春晴朗」中被井柏然飾演的「Luke」（欒念）虐得心肝疼的觀眾，一轉眼又無縫接入新劇「無可取代」中魏大勛飾演的「Richard」（葉信之）。兩位男主角相繼登上螢幕，引爆了職場劇迷的追劇狂熱，還有網友直呼，「兩人都太帥了」。

不少細心的觀眾發現，這兩部劇在設定上有著驚人巧合。兩位男主的職場舞台皆選在北京，甚至連標誌性的取景地都不約而同地設在「國貿天台」。劇情脈絡亦同為業界頂尖男上司在帶教過程中與職場新人擦出愛火的「帶教式情感」。

面對如此高度雷同的背景，不少網友紛紛打趣，「北京職場的男主角是不是都在實行輪班制？」、「現在連國貿天台都成了職場劇標配嗎？」對此，業內特別澄清，「無可取代」為編劇張巍的原創劇本，且開拍時間其實早於改編自小說的「早春晴朗」，純粹是播出檔期湊巧形成的無縫接力。

雖然背景框架相似，但兩位男主呈現出的個人魅力與感情觀卻截然不同。井柏然飾演的Luke身為廣告圈頂尖高層，性格清冷傲嬌、毒舌嚴苛。他對女主角採取的是「打壓式教育」，愛得深沉卻內斂曲折。有網友笑稱，看Luke談戀愛太費心臟，隨時要準備救心丸，但那種壓抑又熾熱的意難平確實令人拉扯。

相比之下，魏大勛飾演的Richard則屬於諮詢行業的業界大咖，性格沉穩包容、溫柔理智。他以「托舉型」的姿態帶領女主升級打怪，給予對方滿滿的安全感。許多網友表示，剛送走心碎的Luke，就被Richard的溫柔體貼治癒了，大讚魏大勛將職場精英感詮釋得極具說服力。

從「虐心拉扯」到「溫柔治癒」，這場職場男神的無縫接力賽，無疑讓劇迷們大飽眼福。

井柏然在「早春晴朗」中飾演「Luke」欒念。(取材自微博)
井柏然在「早春晴朗」中飾演「Luke」欒念。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為井柏然飾演的Luke剛在《早春晴朗》掀起討論，魏大勛飾演的Richard又在《無可取代》接力登場，兩部職場劇檔期銜接緊密，讓觀眾有種無縫追劇的感覺。

  • 兩劇都把故事放在北京，並不約而同使用國貿天台作為重要取景地；劇情也同樣圍繞業界頂尖男上司帶教女主、在職場中發展情感的設定。

  • Luke屬於清冷傲嬌、毒舌嚴苛的高層，愛得深卻帶有打壓感；Richard則是沉穩包容、溫柔理智的業界大咖，以托舉和陪伴方式支持女主成長。

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