觀眾質疑看不懂？ 李現新劇「我不是大師」重新剪輯後上線

李現(左)、李一桐在「我不是大師」中不乏精采對手戲。(取材自微博)

由陸劇男神李現 搭檔女星李一桐主演的懸疑冒險新劇「我不是大師」，開播僅三天雙平台熱度便一路飆升。然而，先前因初期劇情資訊量過大、節奏飛快，讓不少觀眾直呼「看不懂」。面對外界質疑，劇組展現極大誠意，於近日深夜悄悄將前三集「返場維修」，推出全新剪輯版本重新上線，此舉瞬間炸翻熱搜，引爆全網討論。

「我不是大師」故事圍繞著江湖騙局與懸疑冒險展開。李現飾演的男主角「上官誠明」，因一場意外被迫頂替「呂如晦」的身分，涉險捲入危機四伏的江湖局中局；女主角李一桐則打破過往溫柔甜美的形象，飾演戲班花旦出身的帶感惡女「江飛燕」。她一開口就能將人騙得團團轉，眼神柔中帶刀。雙方各懷心思、暗流湧動的精采對手戲，讓追劇觀眾直呼過癮。

不過，初期有部分觀眾反映前三集因採用倒敘與多條時間軸交錯，加上大量江湖黑話與複雜的騙局設計，導致觀影門檻過高、難以消化。此次重新上線的新版前三集，針對時間線進行了大幅度的整理與優化，不僅讓上官誠明頂替入局的核心邏輯更加順暢，更重新精準打磨了各項暗線伏筆。

其中最令粉絲驚喜的是，新剪輯明確揭示了一項關鍵細節——原來八年前在水下死死拖住上官誠明的神秘人，正是江飛燕。這條隱藏暗線的重塑，瞬間拉滿了兩人盤根錯節的宿命感與江湖懸疑氛圍。

這波誠意十足的「售後維修」引來全網一致大讚。許多早已追劇的粉絲驚喜直呼，「有了二刷的理由，線索通了一切就通了」。先前被複雜節奏勸退的路人觀眾也紛紛倒戈入坑。目前「我不是大師」口碑全面逆襲，播放數據與網路討論度持續攀升。