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拒用AI、不看短劇...馮小剛連電影院都不進 網諷：拒時代發展被淘汰

記者陳穎／即時報導
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馮小剛分享對AI時代的看法。(摘自微博)
馮小剛分享對AI時代的看法。(摘自微博)

AI與短劇近年成為影視產業熱門話題，中國導演馮小剛近日接受訪問時，卻意外透露自己對兩者都興趣不大，不僅不用AI協助創作，甚至直言「短劇一眼都不看」，就連電影也很少進戲院，理由竟是「我抽煙」。

馮小剛近日接受「鳳凰期刊」的「冷杉RECORD」訪問，談到AI在影視創作中的應用。他透露，平時確實會詢問豆包一些日常問題，但並不會讓AI替自己進行創作，「我不會用AI給我寫東西，我想寫的東西它也寫不了」。

對於AI是否會逐漸取代影視工作者，馮小剛也分享曾向業界人士詢問相關發展。他表示，目前已有不少特效公司開始轉向AI領域，不過業界人士認為，以現階段的技術來看，AI生成的效果「還達不到電影要求」。

至於近年在中國市場快速崛起的短劇，馮小剛則毫不掩飾自己的態度，直接表示「一眼都不看」，對這種新興觀影模式並沒有興趣。

更讓人意外的是，馮小剛坦言自己如今也不太進電影院，原因並非對電影失去興趣，而是自己的抽菸習慣。「我抽煙，在電影院不能抽菸，讓一個抽菸的人兩個小時不抽菸，這電影得多吸引人。」他笑稱，對自己而言，要在電影院連續待上兩個小時確實是個考驗。

相較於電影院，馮小剛更習慣在家看電影。他認為科技進步後，大尺寸電視搭配良好音響，已經能提供不錯的觀影體驗，而且在家裡更自由，可以自行掌握觀看時間，想暫停就暫停，甚至可以邊看邊發彈幕，「再泡杯茶或倒杯酒，這就是電影院了」。

訪談內容曝光後，在網路上引發不少討論。部分網友認同馮小剛對AI創作的看法，認為AI目前仍難以取代真正的創作經驗與情感；但也有人質疑，影視產業快速轉型之際，完全不接觸AI與短劇是否會與市場逐漸脫節。

也有網友將焦點放在他不進電影院的理由，留言笑問「什麼人煙癮那麼大，兩個小時都控制不了自己」，另有人直言「拒絕時代的發展，終將會被時代淘汰」。

精華 FAQ

  • 他表示平時會用AI查詢日常問題，但不會讓AI替自己寫作，因為他認為AI寫不出自己想表達的內容，也還達不到電影創作的要求。

  • 馮小剛對短劇態度相當冷淡，直接說「一眼都不看」，顯示他對這種新興觀影模式沒有興趣，也未打算投入了解。

  • 他說自己因為抽菸，在戲院兩小時不能抽菸很難受，所以較少進場觀影；相較之下，他更喜歡在家用大電視和音響看電影。

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