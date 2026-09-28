歌手TANK中秋演出被消失 本人親曝身體「有一點小狀況」

TANK。(取材自微博)

歌手TANK（呂建忠）在歷經罕見的心臟與肝臟同期聯合移植手術近2年後，健康狀況再度引發關注。他在近期的中國巡演中，被歌迷察覺臉部出現明顯浮腫、雙眼發紅，且在連唱3小時後頻繁咳嗽，部分曲目甚至出現對嘴情形。這些異狀讓外界擔憂，是否為器官移植後的排斥反應，或是長期服用抗排斥藥物所引發的水腫後遺症，讓粉絲對其身體亮紅燈感到相當憂心。

面對外界揣測，TANK日前坦承近期的確健康出狀況。針對先前中秋 晚會演出畫面遭電視台一刀剪去的爭議，他透過社群平台透露感冒、發燒，「嗓子有一點小狀況，但希望沒有辜負大家的期待」。回顧2024年底，TANK曾因心衰竭與肝臟感染命懸一線，歷經12小時大手術才搶命成功，休養半年重返舞台的他對這份健康格外珍惜，並承諾會將捐贈者的善意持續傳遞下去。

除身體微恙外，TANK日前中秋演出也遭遇轉播被卡的事件，事後TANK於深夜發文澄清，演出畫面未播出並非遭到刻意刪減，而是由於官方採用延遲直播，恰逢他們表演的時段現場直播設備出現異常故障所致。為了安撫失落的歌迷，他也貼心附上現場的側拍影片，證明當晚確實有登台帶來完整的表演。

TANK。(取材自微博)