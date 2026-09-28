歌手TANK中秋演出被消失 本人親曝身體「有一點小狀況」
歌手TANK（呂建忠）在歷經罕見的心臟與肝臟同期聯合移植手術近2年後，健康狀況再度引發關注。他在近期的中國巡演中，被歌迷察覺臉部出現明顯浮腫、雙眼發紅，且在連唱3小時後頻繁咳嗽，部分曲目甚至出現對嘴情形。這些異狀讓外界擔憂，是否為器官移植後的排斥反應，或是長期服用抗排斥藥物所引發的水腫後遺症，讓粉絲對其身體亮紅燈感到相當憂心。
面對外界揣測，TANK日前坦承近期的確健康出狀況。針對先前中秋晚會演出畫面遭電視台一刀剪去的爭議，他透過社群平台透露感冒、發燒，「嗓子有一點小狀況，但希望沒有辜負大家的期待」。回顧2024年底，TANK曾因心衰竭與肝臟感染命懸一線，歷經12小時大手術才搶命成功，休養半年重返舞台的他對這份健康格外珍惜，並承諾會將捐贈者的善意持續傳遞下去。
除身體微恙外，TANK日前中秋演出也遭遇轉播被卡的事件，事後TANK於深夜發文澄清，演出畫面未播出並非遭到刻意刪減，而是由於官方採用延遲直播，恰逢他們表演的時段現場直播設備出現異常故障所致。為了安撫失落的歌迷，他也貼心附上現場的側拍影片，證明當晚確實有登台帶來完整的表演。
歌迷發現他臉部明顯浮腫、雙眼發紅，連唱3小時後還頻繁咳嗽，部分曲目甚至出現對嘴情形，因此引發外界對他健康狀況的擔憂。 他透過社群平台坦承自己近期感冒、發燒，嗓子有一點小狀況，但仍希望沒有辜負大家的期待，也向支持他的粉絲表達歉意與感謝。 他澄清並非遭刻意刪減，而是官方採延遲直播時，表演時段的現場直播設備剛好發生異常故障；他也附上側拍影片，證明當晚確實有完整登台表演。
精華 FAQ
歌迷發現他臉部明顯浮腫、雙眼發紅，連唱3小時後還頻繁咳嗽，部分曲目甚至出現對嘴情形，因此引發外界對他健康狀況的擔憂。
他透過社群平台坦承自己近期感冒、發燒，嗓子有一點小狀況，但仍希望沒有辜負大家的期待，也向支持他的粉絲表達歉意與感謝。
他澄清並非遭刻意刪減，而是官方採延遲直播時，表演時段的現場直播設備剛好發生異常故障；他也附上側拍影片，證明當晚確實有完整登台表演。
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