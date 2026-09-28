我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運桌球／遭林詩棟逆轉 林昀儒銅牌作收

In-N-Out店長年薪20萬美元 高同業快3倍

歌手TANK中秋演出被消失 本人親曝身體「有一點小狀況」

記者闕志儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
TANK。(取材自微博)
TANK。(取材自微博)

歌手TANK（呂建忠）在歷經罕見的心臟與肝臟同期聯合移植手術近2年後，健康狀況再度引發關注。他在近期的中國巡演中，被歌迷察覺臉部出現明顯浮腫、雙眼發紅，且在連唱3小時後頻繁咳嗽，部分曲目甚至出現對嘴情形。這些異狀讓外界擔憂，是否為器官移植後的排斥反應，或是長期服用抗排斥藥物所引發的水腫後遺症，讓粉絲對其身體亮紅燈感到相當憂心。

面對外界揣測，TANK日前坦承近期的確健康出狀況。針對先前中秋晚會演出畫面遭電視台一刀剪去的爭議，他透過社群平台透露感冒、發燒，「嗓子有一點小狀況，但希望沒有辜負大家的期待」。回顧2024年底，TANK曾因心衰竭與肝臟感染命懸一線，歷經12小時大手術才搶命成功，休養半年重返舞台的他對這份健康格外珍惜，並承諾會將捐贈者的善意持續傳遞下去。

除身體微恙外，TANK日前中秋演出也遭遇轉播被卡的事件，事後TANK於深夜發文澄清，演出畫面未播出並非遭到刻意刪減，而是由於官方採用延遲直播，恰逢他們表演的時段現場直播設備出現異常故障所致。為了安撫失落的歌迷，他也貼心附上現場的側拍影片，證明當晚確實有登台帶來完整的表演。

TANK。(取材自微博)
TANK。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 歌迷發現他臉部明顯浮腫、雙眼發紅，連唱3小時後還頻繁咳嗽，部分曲目甚至出現對嘴情形，因此引發外界對他健康狀況的擔憂。

  • 他透過社群平台坦承自己近期感冒、發燒，嗓子有一點小狀況，但仍希望沒有辜負大家的期待，也向支持他的粉絲表達歉意與感謝。

  • 他澄清並非遭刻意刪減，而是官方採延遲直播時，表演時段的現場直播設備剛好發生異常故障；他也附上側拍影片，證明當晚確實有完整登台表演。

中秋

上一則

孫千傳熱戀陳飛宇 工作室：「煩心事夠多別來沾邊」

延伸閱讀

唐治平狀況「一天不如一天」演藝工會理事長被轟承諾跳票

唐治平狀況「一天不如一天」演藝工會理事長被轟承諾跳票
「表演已融入血液」 這些高齡歌手熱中巡演 收入也驚人

「表演已融入血液」 這些高齡歌手熱中巡演 收入也驚人

孫燕姿天津演唱會崴腳 雙膝重重跪地…要歌迷別發醜照

孫燕姿天津演唱會崴腳 雙膝重重跪地…要歌迷別發醜照
尹恩惠嚴重過敏「手變黑、全身腫」 自爆曾被恐慌症折磨

尹恩惠嚴重過敏「手變黑、全身腫」 自爆曾被恐慌症折磨

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌