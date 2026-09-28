孫千傳熱戀陳飛宇 工作室：「煩心事夠多別來沾邊」
孫千與陳飛宇因被指共用商務車而傳出戀情，但雙方工作室迅速以強硬措辭闢謠，並有說法指出只是先後使用同一劇組車輛。
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孫千與陳飛宇因被指共用商務車而傳出戀情，但雙方工作室迅速以強硬措辭闢謠，並有說法指出只是先後使用同一劇組車輛。
近日有網友爆料稱，孫千與陳飛宇共用一輛商務車，並據此猜測兩人傳出戀情，關係不一般。相關信息被大量轉傳後，吃瓜網友像吃到大瓜，最後甚至傳出兩人「共用座駕」的說法，還衝上了熱搜。對此，雙方工作室各自火速發文闢謠，措辭罕見直接：「煩心事夠多了別來沾邊」、「純扯，無妄之災」。
事件起因是網友發現孫千2026年6月拍攝「月下煙火」期間所使用的奔馳商務車，車牌為京N296，與陳飛宇長期私人座駕為同一輛，連司機也一致。
由於孫千與陳飛宇曾合作電視劇「純真年代的愛情」，該劇於2026年2月首播，劇中有不少感情戲份。合作背景加上劇情設定，給了外界一些聯想空間，後來又從兩人「共用座駕」被傳成「共乘座駕」，兩人傳緋聞之說迅速發酵。
面對傳聞，雙方工作室各自火速發文闢謠。孫千工作室的回應相當乾脆：「純屬造謠，請勿打擾，認真工作中。煩心事夠多了，別來沾邊。」陳飛宇工作室則回應：「純扯，無妄之災。」兩邊的態度都不繞彎子，直接給傳聞潑了冷水。
有網友梳理指出，一輛商務車可能是先後被兩位演員在不同時間使用過，只因為兩人合作過一部劇，就被一些網友拼成「共用座駕」的敘事，這樣的推測顯然站不住腳。且據了解，兩人僅是先後使用車輛而非同乘，孫千在「月下煙火」殺青前已歸還車輛並更換其他車，且劇組商務車多為同一租車服務商提供，不同演員在不同時段輪換使用屬行業常態，單憑同車不足以佐證戀情。
而雙方闢謠文案因不加修飾、直接了當，被網友戲稱為「純恨風闢謠」、「內娛闢謠模板」，不少網友表示支持這種不拖泥帶水的澄清方式。
另有觀點認為孫千工作室那句「煩心事夠多了」似乎止針對此次緋聞，還暗含對其近期連番被捲入輿論風波的疲憊表態。
起因是網友發現孫千拍戲時使用的商務車，與陳飛宇長期私人座駕疑似同車，還連司機都被指一致，因此推測兩人關係不單純，相關說法隨後迅速發酵。 孫千工作室強調「純屬造謠，請勿打擾，認真工作中，煩心事夠多了，別來沾邊」，陳飛宇工作室則直接回應「純扯，無妄之災」，兩邊都明確否認。 文中指出，劇組商務車常由同一租車服務商提供，不同演員可能在不同時段輪換使用；孫千也被稱在殺青前已歸還車輛並換車，因此只能說是先後使用，不能證明同乘或戀情。
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起因是網友發現孫千拍戲時使用的商務車，與陳飛宇長期私人座駕疑似同車，還連司機都被指一致，因此推測兩人關係不單純，相關說法隨後迅速發酵。
孫千工作室強調「純屬造謠，請勿打擾，認真工作中，煩心事夠多了，別來沾邊」，陳飛宇工作室則直接回應「純扯，無妄之災」，兩邊都明確否認。
文中指出，劇組商務車常由同一租車服務商提供，不同演員可能在不同時段輪換使用；孫千也被稱在殺青前已歸還車輛並換車，因此只能說是先後使用，不能證明同乘或戀情。
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