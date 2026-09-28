拍完「青蛇」累了…否認為情傷退圈 王祖賢：沒想復出
隱退22年的王祖賢罕見受訪，否認復出與情傷退圈說法，並回顧《倩女幽魂》到《青蛇》的演藝歷程，感謝徐克與施南生的知遇之恩。
AI摘要
文章摘要整理：
隱退22年的王祖賢罕見受訪，否認復出與情傷退圈說法，並回顧《倩女幽魂》到《青蛇》的演藝歷程，感謝徐克與施南生的知遇之恩。
隱退22年的王祖賢，近日做客李誕訪談節目「互相關注」，罕見公開露面；王祖賢在鏡頭前平靜回應復出傳聞，「這個問題在我的想法裡根本不存在。」她對演藝圈沒有執念，「緣分還沒到，我也做不了這個事。」她也首次完整講述自己與徐克、施南生間的知遇之情。
據騰訊新聞報導，王祖賢此次在「互相關注」裡接受訪談，是她繼2001年接受蔡康永「真情指數」採訪後，時隔25年首次接受深度訪談。被問到徐克和施南生算不算她的貴人，王祖賢欣然承認，還說「我很愛徐克，也很愛施南生」。
她稱施南生是「女中豪傑」，「姐姐英文這麼好，處事又這麼果斷」，幾乎讓她到達崇拜的心情，直言「是施南生給我了一個機會，要不然在徐克那裡就否定了。」
王祖賢回憶，當年「倩女幽魂」聶小倩這個角色是她毛遂自薦爭取來的；徐克起初以她172cm的身高與張國榮不搭為由婉拒，她轉而給施南生打電話，說「我很傷心，你可不可以讓我試試」。施南生出面溝通，爭取到試鏡機會，上妝後清冷氣質驚艷全場，才有了影史經典的聶小倩。
在拍完「青蛇」之後，王祖賢開始感到疲累。她形容那種狀態：「每天就是車子帶去片場，然後回家」，「有很多人認識我，我不喜歡跟人吃飯、聊天，我內心不舒服，我會反思我是誰。」她明確否認外界流傳多年的「因情傷退圈」說法，稱退圈是她自己的決定，沒有和任何人商量，「如果商量的話可能就退不成了。」
如今的王祖賢定居加拿大溫哥華，經營艾灸館，吃素，養狗，過著「一人一狗」的生活。節目裡她幫李誕看舌頭，說濕氣重，勸他少吃點。
她表示自己根本沒有把復出列入考慮，認為這個問題在她的想法裡不存在，也沒有對演藝圈抱有執念，強調一切順其自然。 王祖賢說這個角色是自己毛遂自薦爭取來的，起初因身高與張國榮搭配問題被徐克婉拒，後來經施南生協助溝通，才獲得試鏡機會並成功演出。 她說拍完《青蛇》後感到很疲累，長期處在片場與回家的單調節奏中，內心也不喜歡頻繁社交，於是決定離開演藝圈，並非因情傷退隱。
精華 FAQ
她表示自己根本沒有把復出列入考慮，認為這個問題在她的想法裡不存在，也沒有對演藝圈抱有執念，強調一切順其自然。
王祖賢說這個角色是自己毛遂自薦爭取來的，起初因身高與張國榮搭配問題被徐克婉拒，後來經施南生協助溝通，才獲得試鏡機會並成功演出。
她說拍完《青蛇》後感到很疲累，長期處在片場與回家的單調節奏中，內心也不喜歡頻繁社交，於是決定離開演藝圈，並非因情傷退隱。
上一則
觀影說劇/蘭香如故惡女封神 李夢被挖耍大牌黑歷史 「用作品說話」
下一則