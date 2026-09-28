拍完「青蛇」累了…否認為情傷退圈 王祖賢：沒想復出

王祖賢做客李誕訪談節目「互相關注」，罕見公開露面。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 隱退22年的王祖賢罕見受訪，否認復出與情傷退圈說法，並回顧《倩女幽魂》到《青蛇》的演藝歷程，感謝徐克與施南生的知遇之恩。

隱退22年的王祖賢 ，近日做客李誕訪談節目「互相關注」，罕見公開露面；王祖賢在鏡頭前平靜回應復出傳聞，「這個問題在我的想法裡根本不存在。」她對演藝圈沒有執念，「緣分還沒到，我也做不了這個事。」她也首次完整講述自己與徐克、施南生間的知遇之情。

據騰訊新聞報導，王祖賢此次在「互相關注」裡接受訪談，是她繼2001年接受蔡康永 「真情指數」採訪後，時隔25年首次接受深度訪談。被問到徐克和施南生算不算她的貴人，王祖賢欣然承認，還說「我很愛徐克，也很愛施南生」。

她稱施南生是「女中豪傑」，「姐姐英文這麼好，處事又這麼果斷」，幾乎讓她到達崇拜的心情，直言「是施南生給我了一個機會，要不然在徐克那裡就否定了。」

王祖賢回憶，當年「倩女幽魂」聶小倩這個角色是她毛遂自薦爭取來的；徐克起初以她172cm的身高與張國榮不搭為由婉拒，她轉而給施南生打電話，說「我很傷心，你可不可以讓我試試」。施南生出面溝通，爭取到試鏡機會，上妝後清冷氣質驚艷全場，才有了影史經典的聶小倩。

王祖賢飾演的聶小倩。（取材自微博）

在拍完「青蛇」之後，王祖賢開始感到疲累。她形容那種狀態：「每天就是車子帶去片場，然後回家」，「有很多人認識我，我不喜歡跟人吃飯、聊天，我內心不舒服，我會反思我是誰。」她明確否認外界流傳多年的「因情傷退圈」說法，稱退圈是她自己的決定，沒有和任何人商量，「如果商量的話可能就退不成了。」

如今的王祖賢定居加拿大溫哥華，經營艾灸館，吃素，養狗，過著「一人一狗」的生活。節目裡她幫李誕看舌頭，說濕氣重，勸他少吃點。