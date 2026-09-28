51歲佘詩曼自曝 食物中毒、體重不足90斤 早已立遺囑

51歲佘詩曼食物中毒，體重新低不足90斤。 （取材自瀟湘晨報）

港星佘詩曼27日在社媒曬體重照，並配字「食物中毒，（體重）新低點」。照片顯示，佘詩曼目前體重89.27斤（約44.6公斤）。

綜合瀟湘晨報、紅星新聞、現代快報報導，佘詩曼日前受訪時談到，近期有包括知名老戲骨許紹雄在內的多位前輩離世，直言自己對生死有了更多感悟，並自曝早已立好遺囑：「我賺錢如此辛苦，如果我有事發生的時候，不要浪費我畢生積蓄，不要亂用，我希望可以按照我的意向去分配。」

佘詩曼還表示，希望可以重返30歲，因為那時候發生的都是開心的事情，「生老病死是人生必經階段，既然一生如此短暫，我會利用一生去多做一些我認為可以幫到人也好、滿足自己也好的事。」

51歲的佘詩曼是在1997年因獲得香港 小姐季軍而進入娛樂圈，代表作品有「十月初五的月光」、「金枝慾孽」、「宮心計」、「使徒行者」、「新聞女王」等。

食物中毒多表現為消化系統症狀，一般在進食變質或者有毒食物後一小時左右出現，如腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉等，這是人體給出的拒絕有毒食物的警示信號；嚴重的食物中毒，會有頭暈、出冷汗、渾身無力甚至昏厥的現象。