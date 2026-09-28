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51歲佘詩曼自曝 食物中毒、體重不足90斤 早已立遺囑

娛樂新聞組／北京28日電
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51歲佘詩曼食物中毒，體重新低不足90斤。 （取材自瀟湘晨報）
51歲佘詩曼食物中毒，體重新低不足90斤。 （取材自瀟湘晨報）

港星佘詩曼27日在社媒曬體重照，並配字「食物中毒，（體重）新低點」。照片顯示，佘詩曼目前體重89.27斤（約44.6公斤）。

綜合瀟湘晨報、紅星新聞、現代快報報導，佘詩曼日前受訪時談到，近期有包括知名老戲骨許紹雄在內的多位前輩離世，直言自己對生死有了更多感悟，並自曝早已立好遺囑：「我賺錢如此辛苦，如果我有事發生的時候，不要浪費我畢生積蓄，不要亂用，我希望可以按照我的意向去分配。」

佘詩曼還表示，希望可以重返30歲，因為那時候發生的都是開心的事情，「生老病死是人生必經階段，既然一生如此短暫，我會利用一生去多做一些我認為可以幫到人也好、滿足自己也好的事。」

51歲的佘詩曼是在1997年因獲得香港小姐季軍而進入娛樂圈，代表作品有「十月初五的月光」、「金枝慾孽」、「宮心計」、「使徒行者」、「新聞女王」等。

食物中毒多表現為消化系統症狀，一般在進食變質或者有毒食物後一小時左右出現，如腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉等，這是人體給出的拒絕有毒食物的警示信號；嚴重的食物中毒，會有頭暈、出冷汗、渾身無力甚至昏厥的現象。

精華 FAQ

  • 她在社媒曬出體重照，並寫下「食物中毒，（體重）新低點」，照片顯示目前體重為89.27斤，約44.6公斤，反映身體狀況近期較差。

  • 因為近期包括知名老戲骨許紹雄在內的多位前輩離世，讓她重新思考人生與死亡，也因此更珍惜時間，表示想多做些能幫助別人或滿足自己的事。

  • 佘詩曼表示自己賺錢很辛苦，若將來有意外，希望畢生積蓄不要被浪費或亂用，而是能按照她的意向分配，顯示她對財產安排已提前規劃。

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